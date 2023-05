Ce pays de l'UE a été élu comme le meilleur endroit au monde pour prendre sa retraite

Quel pays est le paradis ultime pour la retraite ? Le Global Retirement Index annuel d'International Living a désigné un pays européen comme étant le meilleur endroit pour passer sa retraite - et ce, au niveau international.

Le Global Retirement Index annuel d'International Living a été créé pour faciliter la tâche des futurs retraités face à un choix important : où passer sa retraite ? Un endroit où vous mener une vie plus saine et heureuse, dépenser beaucoup moins d'argent et en obtenir beaucoup plus pour son argent.

L'index note chaque pays selon plusieurs critères : logement (la valeur de l'immobilier et la facilité avec laquelle il est possible d'acheter ou de louer la maison de ses rêves à l'étranger), visas/avantages (la facilité avec laquelle il est possible d'obtenir une résidence permanente et s'il existe des options de résidence spéciales pour les retraités), coût de la vie, cote d'affinité (commentaires de ceux qui ont déjà visité le pays), développement/gouvernance (respect de la liberté individuelle, environnement stable), climat et santé.

Voici le classement des 10 pays qui obtiennent les meilleures notes

Pays Visas / avantages Coût de la vie Climat Santé Moyenne Portugal 90 85 88 92 87.43 Mexique 92 92 86 82 84.14 Panama 98 78 80 84 84 Equateur 91 88 87 81 83.57 Costa Rica 94 68 80 91 79.28 Espagne 76 79 72 88 78.14 Grèce 76 84 68 82 76.86 France 70 56 82 84 75.43 Italie 64 88 70 80 73.57 Thailandë 58 96 58 76 73.57

En 2023, le meilleur pays pour prendre sa retraite est le Portugal ! Pourquoi ?

Malgré sa petite taille, le pays offre quelque chose pour tout le monde. Des villes dynamiques comme Lisbonne et Porto avec une vie nocturne animée, une culture riche, une histoire fascinante et une cuisine délicieuse. Des havres côtiers le long de l'océan Atlantique où le sable couleur chameau rencontre l'eau turquoise ornée de formations rocheuses, de grottes et de grottes.

Le Portugal est l'un des pays les plus sûrs du monde, classé 6ème par l'Indice mondial de la paix, les expatriés n'ont donc jamais à se soucier de la criminalité. Les soins de santé au Portugal sont à la fois abordables et excellents, classés 12ème par l'Organisation mondiale de la santé.

L'infrastructure est au niveau de celle des meilleurs pays développés, avec de l'eau potable au robinet, de l'électricité fiable et un Internet à fibre optique à haute vitesse facilitant le télétravail et la connexion avec le reste du monde.

Avec plus de 500 000 étrangers vivant au Portugal, il est facile de s'intégrer et il est souvent impossible de distinguer les expatriés des locaux. Se faire des amis est facile, surtout dans les havres d'expatriés les plus populaires comme Porto, la Côte d'Argent, Lisbonne et l'Algarve.

Combien faut-il pour prendre sa retraite au Portugal ? En règle générale, un couple peut vivre confortablement avec environ 2000 à 3000 euros par mois, selon le mode de vie et selon que vous possédez ou louez un logement. Pour s'installer à Lisbonne, Porto ou l'Algarve, prévoyez de payer un peu plus, tandis que les régions intérieures coûtent moins cher.

Un dernier conseil pour finir : un lieu de retraite idéal pour une personne peut être loin d'être parfait pour une autre, quoi qu'en disent les indices. C'est pourquoi il est recommandé de louer un logement pendant quelques mois pour le tester et s'assurer qu'il vous convient avant de vous engager définitivement.