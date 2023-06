Le monde en 2050 : cette carte montre l'ampleur des changements près de chez vous

Visualisez comment va évoluer votre environnement dans les 30 prochaines années. Il est possible de zoomer de manière très avancée sur une région, un département, une ville et même un quartier sur cette carte qui présente le monde en ... 2050 !

Une carte interactive très intéressante est désormais disponible sur Internet, illustrant à quoi ressemblera notre planète en 2050. Il y a notamment des détails fascinants sur la France, qui va elle aussi subir de grands changements.

Les créateurs de cette carte du monde l'ont élaborée à partir de prévisions basées sur les données existantes concernant la couverture de différents terrains et la vitesse des changements en cours. Le projet a été réalisé en collaboration avec des chercheurs de l'Université Clark. Grâce à l'analyse de nombreux modèles, ils ont réussi à estimer comment la surface de la Terre va changer d'ici 2050.

L'intérêt est qu'il est possible de zoomer de manière très avancée sur une région, un département, une ville et même un quartier. Vous pouvez donc visualiser comment va évoluer votre environnement dans les 30 prochaines années.

Si vous êtes intéressé par la vision de l'avenir de notre planète, cette carte interactive est disponible sur ce site internet. Les graphiques sont clairs, et le menu est très facile à utiliser. Avec un curseur vertical, vous pouvez rapidement comparer la couverture de la Terre en 2018 (les créateurs ont basé leur travail sur ces données) avec les prévisions pour 2050. Même si cela peut sembler n'être que quelques décennies, on peut clairement voir que des zones comme les forêts ou les terrains agricoles vont changer considérablement.

L'élément clé pour comprendre la carte est la coloration. Voici ce que signifient les différentes couleurs :

Rose - zones majoritairement agricoles

Jaune - pâturages, pelouses et buissons

Vert clair - zones principalement couvertes de forêts à feuilles caduques

Vert foncé - forêts de conifères et à feuilles persistantes

Gris-blanc - zones où la végétation est rare

Beige - zones sans végétation

Vert Menthe - zones souvent inondées ou marécageuses

Rouge - zones urbanisées ou avec des surfaces artificielles.

On peut observer des changements dans de nombreuses régions. Grâce à cette carte, chacun peut examiner sa propre région. Un coup d'œil sur les côtes, par exemple, montre qu'il y aura un changement radical dans la proportion de zones vertes. Si les prévisions se réalisent, en 2050, davantage de terres agricoles remplaceront ces zones. De tels changements attendent de nombreuses régions à travers le monde. Les zones les plus touchées seront celles qui ont été le moins perturbées par l'homme jusqu'à présent. Elles ressentiront non seulement les conséquences du changement climatique, mais aussi les changements associés à l'augmentation de la population et au développement de l'agriculture et de la technologie, qui nécessiteront de nouveaux emplacements.

Les créateurs de la carte affirment que "comprendre comment notre monde a changé jusqu'à présent peut nous donner une vision de la construction d'un futur plus durable et prospère".