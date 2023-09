Qu'y a-t-il sous le sable du désert ?

La tempête de sable qui arrive en France vient du désert du Sahara. Mais savez-vous ce qui se cache sous ce sable dans le désert ? Bien plus de choses que vous le pensez !

Vous vous êtes probablement déjà promené sur la plage ou sur une dune en vous demandant : "Que se passerait-il si je continuais à creuser ?". Cette question a plusieurs réponses car ce que l'on trouve sous le sable de la plage diffère grandement de ce qui se cache sous le sable du désert.

Le sable, qu'il soit dans les dunes ou près de la mer, provient des roches. Au fil des milliers, voire des millions d'années, les processus d'érosion réduisent les roches en grains que nous appelons communément sable. Sur la plage, le mouvement constant de la mer participe à ce cycle d'érosion. Si vous creusez assez profondément, vous pourriez tomber sur du grès, une roche sédimentaire formée lorsque le sable est soumis à une énorme pression. Et si vous creusez encore plus profondément ? Vous atteindrez le lit rocheux, la couche de base de la croûte terrestre.

Cependant, les déserts sont une histoire différente. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la plupart des déserts ne sont pas de vastes étendues de sable, mais plutôt de lit rocheux qui affleure avec le surface. Le peu de sable présent est le résultat de l'érosion de ce lit rocheux, soumis à d'extrêmes variations de température qui le font se dilater et se fissurer. Ces roches sont ensuite érodées pour devenir du sable sur une longue période, souvent par l'action de vents forts.

En réalité, les dunes de sable, en particulier celles qui bougent, peuvent recouvrir des forêts entières et agir comme conservateurs pour ce qu'elles ensevelissent, comme les arbres "épine de chameau" trouvés en Namibie. L'une des découvertes les plus fascinantes dans ce contexte a eu lieu en 2010 : un méga-lac préhistorique sous les sables du désert du Sahara a été révélé par les scientifiques. On pense qu'il s'est formé il y a environ 250 000 ans, à la suite du débordement du Nil dans la région, remettant en question l'idée que les déserts sont des paysages monotones et arides.

Si bien que si vous vous perdez dans le désert, creuser pour trouver une sortie n'est pas la solution :) ... à moins que vous ne souhaitiez découvrir les dernières strates de l'histoire géologique !