Quelles sont les armes que la Russie attend de la Corée du Nord ?

La rencontre entre Kim Jong-Un et Vladimir Poutine est un coup de tonnerre sur la scène internationale. Elle marque une nouvelle étape dans la tentative de coopération militaire entre les deux pays. Les alliés de l'Ukraine craignent que la Russie ne s'approvisionne en armes auprès de la Corée du Nord, en raison de l'isolement croissant de la Russie sur la scène internationale et des pénuries d'armement sur le front ukrainien.

Washington et ses alliés ont averti la Corée du Nord qu'elle subirait des sanctions si elle fournissait des armes à la Russie. Cependant, la rencontre entre Kim Jong-Un et Vladimir Poutine laisse à penser que la Russie est disposée à prendre des risques pour obtenir du matériel militaire. Poutine a ainsi fait part de "perspectives" de coopération militaire avec le régime nord-coréen.

Les Occidentaux sont inquiets de voir la Russie se tourner vers la Corée du Nord pour obtenir des armes. Ils craignent que cela ne permette à Moscou de soutenir son effort de guerre en Ukraine.

Moscou espère, secrètement pour le moment, obtenir un accord sur des munitions et des bombes d'artillerie selon la BBC. Des fournitures que Pyongyang possède en grande quantité. La coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord serait une victoire pour le régime de Kim Jong-Un. Le régime nord-coréen est isolé et sous des sanctions internationales. Un accord de coopération militaire avec la Russie lui permettrait de renforcer sa position et d'obtenir des armes et de potentiellement développer des technologies avancées. Un contrat militaire serait donc bénéfique aux deux puissances.

Pourquoi Poutine se tourne-t-il vers Kim Jong-Un ?

La Russie a besoin de matériel militaire pour poursuivre sa guerre en Ukraine. Les sanctions internationales ont durement frappé son industrie de défense, et les stocks de munitions sont en baisse. La rencontre entre Kim Jong-Un et Vladimir Poutine est une tentative de la Russie de diversifier ses sources d'approvisionnement en armes. La Russie est déjà dépendante de la Chine. Cependant, Xi Jinping n'est pas disposé à répondre aux nouveaux besoins de la Russie.

La Corée du Nord, de son côté, est un producteur d'armes expérimenté, qui dispose d'un arsenal diversifié. Dans l'immédiat, il est difficile de dire si un accord de livraisons d'armes sera conclu entre les deux pays.

KCNA, l'agence de presse de la Corée du Nord, a affirmé que le président russe se rendrait prochainement en Corée du Nord. Moscou, de son côté, a proposé d'envoyer un astronaute nord-coréen dans l'espace. Mais aucun accord de livraisons de matériel militaire entre les deux pays n'a été annoncé pour le moment. Kim Jong-Un s'est contenté d'apporter le soutien officiel de son régime à la Russie : "Nous sommes convaincus que l'armée et le peuple russes remporteront une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal."

Quels armes souhaitent obtenir Moscou ?

"La Russie a des besoins considérables" en munitions et en armes lourdes, a déclaré le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense pour BFMTV le 13 septembre 2023. Le pays dirigé d'une main de fer par Vladimir Poutine est de plus en plus dépendant de la Chine, mais il cherche aussi à diversifier ses sources d'approvisionnement. La pénurie de munitions est un problème récurrent depuis le début de la guerre en Ukraine, tant pour la Russie que pour l'Ukraine.

Selon le Monde, la rencontre entre Poutine et Jong-Un "témoigne du désespoir de la Russie" dans sa guerre en Ukraine. Elle peut être comparée à la relation russo-irannienne. Téhéran fournirait en effet des drones à Moscou, même si l'Iran le dément officiellement. Anatoli Antonov, ambassadeur russe aux États-Unis, a critiqué, sur Telegram, ce commentaire de Washington : "La duplicité de Washington n'a absolument rien de nouveau : les Américains peuvent fournir des armes à un point chaud − c'est-à-dire l'Ukraine − mais la coopération militaro-technique russe avec des pays étrangers, selon la logique du gouvernement américain, est illégale."