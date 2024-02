Donald Trump peut-il gagner son procès contre une star du X ?

Difficile de connaître le verdict d'un procès à l'avance tant les rebondissements peuvent être nombreux. Toutefois, quelle que soit la décision finale, cela aura forcément un impact sur la campagne présidentielle américaine.

C'est une grande première pour un ancien président des États-Unis, dont Donald Trump se serait bien passé. En pleine campagne pour la présidentielle américaine de novembre, le milliardaire de 77 ans a vu ses requêtes pour annuler les poursuites dans l'affaire Stormy Daniels être rejetées, jeudi 15 février, par le juge Juan Merchan du tribunal de New York. Conséquence : Donald Trump sera jugé au pénal le 25 mars prochain, devenant ainsi le premier ex-chef de l'État américain à comparaître dans un procès pénal.

Une décision que le principal intéressé n'a, sans surprise, pas très bien accueillie, dénonçant une "ingérence" dans la campagne présidentielle, rapporte Le Monde, alors que le procès pourrait durer près de six semaines, d'après le juge Juan Merchan, dont le New York Times se fait l'écho. Avant même son entrée dans le tribunal, Donald Trump avait réclamé "des délais", interrogeant : "Comment peut-on se présenter aux élections quand on est assis dans un tribunal ?" L'ex-locataire de la Maison Blanche avait une fois de plus également estimé, comme le rapporte encore Le Monde, que ce procès "est juste une façon de [lui] nuire dans l'élection".

Dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump est accusé de fraudes comptables. On lui reproche d'avoir versé 130 000 dollars à l'actrice de films pornographique Stormy Daniels pour acheter son silence en 2016, au moment de la campagne présidentielle. L'objectif était, semble-t-il, qu'elle ne rende pas publique la relation extra-conjugale qu'elle aurait entretenue avec Donald Trump en 2006, alors que sa femme Melania Trump venait d'accoucher de leur fils. Si les raisons qui ont motivé le versement de cet argent sont discutables, dans ce dossier, c'est surtout le fait que Donald Trump aurait pu illégalement utiliser des fonds de campagne qui pose problème. Pour la justice américaine, rappelle franceinfo, il pourrait en effet s'agir d'un don dissimulé à la campagne, ce qui violerait certaines lois de financement électoral.