Mort d'Alexeï Navalny, en direct : une centaine de manifestants arrêtés en Russie

Alexeï Navalny est mort dans une prison du cercle polaire vendredi 16 février. Emmanuel Macron a demandé que "lumière soit faite" sur la mort du principal opposant à Poutine. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs pays dont la Russie.

En direct

14:01 - "Je ne commenterai pas", a affirmé un porte-parole du gouvernement chinois "C'est une affaire interne à la Russie. Je ne la commenterai pas", a affirmé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

13:41 - Une minute de silence au G7 Une minute de silence en hommage à Alexeï Navalny a été observée par les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Munich.

13:20 - Ses proches exigent la remise "immédiate" de sa dépouille Les proches de Navalny exigent la remise immédiate de sa dépouille. Selon la porte-parole Kira Iarmich, un employé de la colonie pénitentiaire a affirmé que le corps avait été "emporté par des 'enquêteurs' pour 'effectuer des recherches'". Un document "officiel" attestant du décès aurait été remis à sa mère.

13:02 - Le corps d'Alexeï Navalny n'est "pas à la morgue" L'avocat et la mère d'Alexeï Navalny se sont rendus à la morgue de Salekhard, sur les informations des autorités carcérales. La morgue était "fermée alors que la colonie avait assuré qu'elle fonctionnait et que le corps s'y trouvait. L'avocat a appelé le numéro de téléphone indiqué sur la porte. On lui a dit qu'il était le septième à appeler aujourd'hui et que le corps d'Alexeï n'était pas à la morgue", a détaillé la porte-parole Kira Iarmich.

12:43 - "Vous êtes né avant la honte" : Eric Dupont-Moretti tacle l'hommage de Jordan Bardella à Navalny "Navalny est mort pour s'être opposé à votre ami Poutine. Gardez vos larmes de crocodiles. Vous êtes nés avant la honte", a tweeté le Garde des sceaux Eric Dupond-Moretti, en réponse au message d'hommage posté par Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

12:15 - Le dernier message d'Alexeï Navalny Le jour de la Saint-Valentin, le dernier message de Navalny, dédié à sa femme, a été posté sur son compte Instagram. "Toi et moi, nous avons tout, comme dans la chanson : des villes, des lumières d'aérodromes, des tempêtes de neige bleues et des milliers de kilomètres nous séparent, mais je sens que tu es près de moi à chaque seconde et je t'aime de plus en plus", écrivait-il. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Алексей Навальный (@navalny)

11:50 - Dans quelles conditions était détenu Navalny ? Navalny était autorisé à sortir pour une promenade quotidienne à 6h30 du matin, dans l'obscurité, dans cette prison située au-delà du cercle polaire, dans le disctrict d'Iamalo-Nenets, où les températures peuvent atteindre les -30°C. Sa cellule mesurait "onze pas d'un mur à l'autre", selon ses déclarations. Il a passé 300 jours à l'isolement. Chaque matin, les prisonniers étaient réveillés à 5 heures avec l'hymne national russe.

11:14 - Une affaire opposait Navalny à Yves Rocher En 2021, Navalny avait été condamné dans une affaire qui l'opposait à la filiale russe d'Yves Rocher. La marque avait porté plainte en 2012, contre X pour soupçons d'escroquerie visant la société de Navalny et son frère. En 2014, le groupe avait fait machine arrière, ce qui n'avait pas empêché les deux frères d'être condamnés en Russie.

10:54 - "On va essayer de garder espoir", affirme l'association Russie-Libertés "Il donnait beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme, même depuis sa prison, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de continuer à garder cet espoir, même si on a perdu l'un de nos leaders, il y en a d'autres qui sont exilés et on doit continuer à les soutenir", a défendu Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie-Libertés.

10:35 - Le mémorial des victimes de répressions soviétiques nettoyé à Moscou A Moscou, les centaines de fleurs et bougies déposées hier soir sur le mémorial des victimes des répressions soviétiques ont été jetées par des hommes armés, selon Le Monde. Aucune trace des hommages à Navalny n'est encore visible.

10:16 - "Plus de 101 personnes arrêtées dans dix villes" en Russie Plusieurs rassemblements ont eu lieu en Russie pour rendre hommage à Alexeï Navalny. Selon un décompte publié ce samedi matin par l'ONG OVD-Info, "plus de 101 personnes ont été arrêtées dans dix villes", dont la plupart à Saint-Pétersbourg.

09:55 - "Un vrai et incontestable héros", selon le metteur en scène Kirill Serebrennikov "Navalny a continué de leur rire au nez depuis sa prison toutes ces années. Il deviendra désormais et pour toujours le symbole du courage et de l'inébranlable volonté en résistance à ce système criminel. Il est maintenant un vrai et incontestable héros", a défendu le metteur en scène Kirill Serebrennikov.

09:41 - Londres a convoqué les diplomates de l'ambassade de Russie Le gouvernement britannique a convoqué les diplomates de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni. Londres a fait savoir que les autorités russes étaient tenues "pleinement responsables" de la mort de Navalny. Le ministères des affaires étrangères a déclaré que cette mort devra "faire l'objet d'une enquête complète et transparente". "Personne ne devrait douter de la nature brutale du système russe", selon un porte-parole du gouvernement britannique.