Mort d'Alexeï Navalny, en direct : les "mensonges" sur le corps dénoncés par la famille

Alexeï Navalny, principal opposant au régime russe est mort, dans une prison du cercle polaire vendredi dernier. La famille du défunt dénonce des "mensonges" de la Russie et n'a toujours pas pu accéder à la dépouille du corps.

L'essentiel Alexeï Navalny, principal opposant russe à Vladimir Poutine, est mort vendredi 16 février dans une prison située dans le cercle polaire, selon les informations des services pénitentiaires russes. Les causes de la mort ne sont pas connues, mais les conditions de sa détention étaient critiquées depuis plusieurs mois par ses soutiens et ses avocats.

L'accès au corps d'Alexeï Navalny a été à nouveau refusé ce lundi matin à la famille et l'enquête prolongée selon le Kremlin. La famille parle de mensonges de la part de la Russie pour "gagner du temps.

L'épouse d'Alexeï Navalny rencontre ce lundi les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.

Selon un média d'opposition russe, son corps se trouverait dans un hôpital en Sibérie. Il porterait des ecchymoses dues à des convulsions. Aucune autopsie n'aurait encore été réalisée.

Plus de 400 personnes ont été arrêtées en Russie, en marge d'hommages à Navalny. 150 d'entre elles ont été condamnées pour s'être rassemblées afin d'honorer sa mémoire.

En direct

14:10 - "Je poursuivrai l'oeuvre d'Alexeï" clame Ioulia Navalnaïa Toujours sur X (ex-Twitter), la veuve de Navalny a indiqué souhaiter poursuivre l'oeuvre de son mari : "Je continuerai pour notre pays avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi (...) Ce n'est pas une honte de faire peur, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer" a-t-elle affirmé ce lundi. 14:00 - "Poutine a tué mon mari" Ce lundi en fin de matinée, la veuve d'Alexeï Navalny a publié une vidéo sur X dans laquelle elle accuse Vladimir Poutine d'avoir "tué" son mari. "Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexeï Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants" regrette Loulia Navalnaïa. 10:22 - "Poutine a tué Navalny" Invité sur le plateau de LCI ce lundi 19 février 2024, le prix Nobel de la Paix, Lev Ponomarev "est persuadé que c'est Poutine qui a tué Navalny". "Poutine est un terroriste, qui a pris Navalny en otage. Nous comprenons tous que c'est Poutine qui a tué Navanly" a-t-il conclu. 10:13 - Hommage à Navalny : 150 personnes condamnées en Russie pour s'être rassemblées Ce week-end, la justice russe a condamné à des peines de prison environ 150 personnes pour violation de la législation locale encadrant les manifestations. Les peines prononcées atteignent 14 ans de prison, selon les décisions rendues publiques par le service de presse des tribunaux de Saint-Pétersbourg, samedi et dimanche. 10:05 - L'épouse de Navalny auprès des ministres des Affaires étrangères de l'UE Ce lundi, l'épouse de Navalny rencontre à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. "Lundi, j'accueillerai Loulia Navalnaïa au Conseil des affaires étrangères de l'UE" indiquait dimanche soir, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "Les ministres de l'UE enverront un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie et honoreront la mémoire d'Alexeï Navalny" a-t-il conclut. 09:53 - Le silence de Vladimir Poutine Si Vladimir Poutine a été "informé" de la mort de son opposant numéro un, vendredi dernier selon la porte-parole du Kremlin, ce dernier n'a pas prévu la moindre déclaration publique sur le sujet. Un silence insupportable pour la famille de Navalny, d'autant plus que le président russe a, depuis, félicité les militaires du pays pour leur victoire à Adviïvka, à l'est de l'Ukraine. Pour la veuve de Navalny, "il n'y aura pas d'impunité" pour "ceux qui travaillent avec Poutine, son entourage, ses proches, ses amis (...) ils seront sanctionnés pour ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille, à mon époux" a-t-elle déclaré lors de la Conférence de sécurité de Munich. 09:40 - "Ils mentent, gagnent du temps et ne le cachent même pas" L'écrivaine russe Kira Iarmich indique que "la commission d'enquête a informé sa mère et les avocats que l'enquête sur la mort de Navalny avait été prolongée. Ils ne disent pas combien de temps cela prendra. La cause du décès est encore inconnue". Pour elle, les Russes "mentent, gagnent du temps et ne le cachent même pas". 09:33 - L'accès à la dépouille du corps refusé pour la troisième fois à la famille Ce lundi matin, l'accès à la dépouille du corps d’Alexeï Navalny a été refusé à la famille pour la troisième fois depuis sa mort, vendredi 16 février dernier. La mère du défunt et ses avocats sont arrivés à la morgue tôt le matin et n'ont pas été autorisés à y pénétrer. "Lorsqu'on a demandé au personnel si le corps d’Alexeï était là, il n'a pas répondu" indique la porte-parole et écrivaine russe Kira Iarmich sur X.

En savoir plus

Il était l'ennemi numéro 1 du Kremlin. L'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, est mort en prison ce vendredi 16 février 2024. Le décès de celui qui était le principal opposant au président de la Russie a été confirmé par l'administration pénitentiaire russe (FSIN). Selon ces services, l'homme de 47 ans retenu dans un centre pénitentiaire situé dans le cercle polaire "s'est senti mal après une promenade" avant de décéder malgré l'intervention des services médicaux précise le FSIN de la région arctique de Iamal dans un communiqué.

"Tous les gestes de réanimation nécessaires ont été pratiqués mais n'ont pas donné de résultat positif. Les médecins urgentistes ont constaté la mort du patient. Les causes de la mort sont en train d'être établies", précise également le communiqué des services pénitentiaires qui assurent que l'homme n'avait pas signalé de problèmes de santé. Une enquête procédurale a été ouverte après la mort d'Alexeï Navalny, a fait savoir le comité d'enquête russe. Vladimir Poutine a été informé de la mort d'Alexeï Navalny, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov cité par l'agence de presse russe TASS. En revanche, la porte-parole de l'opposant a indiqué ne pas avoir eu confirmation du décès. Elle assure sur X que "l'avocat d'Alexeï Navalny est en train de s'envoler pour Kharp. Dès que nous aurons des informations, nous les communiquerons".

Le régime russe tenu responsable de la mort d'Alexeï Navalny

Plusieurs chefs d'Etat ont réagi à l'annonce de la mort et certains imputent au pouvoir russe, voire à Vladimir Poutine, la mort d'Alexeï Navalny. Le gouvernement russe "porte une lourde responsabilité" dans ce décès selon la diplomatie norvégienne. Le président de la Lettonie a, lui, déclaré qu'Alexeï Navalny "vient d'être brutalement assassiné par le Kremlin". En France, la première réaction est celle de Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, selon qui l'opposant russe "a payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression".

Les causes de la mort d'Alexeï Navalny ne sont pas encore connues, mais plusieurs réactions des soutiens de l'opposant russe accusent, elles aussi, le Kremlin d'avoir accéléré la mort de l'homme politique. Ses soutiens assurent depuis plusieurs mois que les autorités russes cherchaient à isoler davantage l'opposant politique à l'approche de l'élection présidentielle prévue en mars 2024. Lors de ses dernières interventions sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny avait appelé à des manifestations partout en Russie lors de l'élection présidentielle, notamment en se rendant dans les bureaux de vote à midi : "J'aime l'idée que ceux qui votent contre Poutine se rendent aux urnes à la même heure, à midi. Midi contre Poutine", avait-t-il déclaré sur X.

Des conditions de détention difficiles

Alexeï Navalny purgeait une peine de 19 ans de prison dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique après avoir été condamné pour "extrémisme" en 2021. L'homme avait été arrêté en janvier 2021 lors de son retour de Russie après une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu'il imputait au Kremlin. Depuis, il alternait les séjours à l'isolement avec des conditions de détention strictes. Il avait été transféré de la colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, situé à 250 kilomètres à l'est de Moscou, à celle où il se trouvait en Arctique fin décembre. Les médias avaient peu de nouvelles et ignoraient l'état de santé du principal opposant de Vladimir Poutine. Des proches du militant et politique, comme Olga Prokopieva dénonçait des "conditions de détention très difficiles où il ne peut pas recevoir de lettre, pas de visite de famille". "C'est très compliqué pour ses avocats de le voir. En plus, les conditions climatiques de cette région sont très dures, et vont porter un coup supplémentaire sur son moral", ajoutait-elle comme le rapporte franceinfo.