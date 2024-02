Guerre en Ukraine : un avion français envoyé au-devant d'un avion russe

L'armée française a annoncé mardi qu'un avion russe avait été intercepté au large des côtes estoniennes.

"Décollage sur alerte et interception d'un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 "Coot" russe au large des côtes estoniennes par les Mirage 2 000-5 français. Objectif : protéger l'espace aérien de nos alliés baltes", a indiqué mardi 27 février sur X (ex-Twitter) l'armée française. Guère plus de détails ont été publiquement dévoilés par l'État major. Cet événement survient alors que depuis deux ans, et le début de la guerre en Ukraine, la relation entre les pays occidentaux et la Russie s'est nettement refroidie. Lundi soir, Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé ne désormais plus "exclure l'envoi de troupes au sol" en Ukraine, ce qui a également suscité de vives réactions parmi les alliés de Paris.

Que faisait un avion français aussi loin de l'Hexagone ?

Alors que l'intervention s'est déroulée à près de 1 900 kilomètres de Paris, la présence d'un avion français au large des côtes estoniennes peut interloquer. Mais il n'en est rien. Bon nombre d'appareils militaires français sont en effet mobilisés dans différents pays membres de l'Otan. Un déploiement orchestré dans le cadre de missions "Police du ciel de l'Otan". Missions lors "desquelles les Alliés disposant d'aéronefs de combat aident ceux qui en sont dépourvus à assurer l'intégrité de leur espace aérien", précise à ce sujet le site de l'Otan.