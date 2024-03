Biden attaque frontalement Trump pour lancer sa campagne

Joe Biden a prononcé son dernier discours devant le Congrès américain avant l'élection présidentielle. Semblant lancer sa campagne, le président a saisi toutes les occasions pour critiquer son principal rival : Donald Trump.

C'est un Joe Biden en forme et décidé à en découdre avec son principal rival pour l'élection présidentielle américaine qui s'est présenté devant le Congrès ce jeudi 7 mars. Pour son discours de l'état de l'Union, le dernier avant le scrutin de fin d'année, le locataire de la Maison Blanche s'est montré prêt à partir en campagne n'en déplaisent à ceux qui le critiquent pour son âge avancé. L'homme de 81 ans s'est d'ailleurs appliqué à répondre aux critiques assurant qu'à son âge "certaines choses deviennent plus claires que jamais". "Je sais que cela n'en a pas l'air, mais je suis là depuis longtemps" a même plaisanté le démocrate candidat à sa réélection. Un discours qui, à la différence des précédentes prises de parole de Joe Biden, n'a pas été marqué par un nouveau lapsus.

Défendant sa candidature pour la présidentielle américaine comme la meilleure option pour les Etats-Unis, Joe Biden a évoqué plusieurs sujets clés de la campagne électorale - la guerre en Ukraine, celle à Gaza, mais aussi l'économie américaine et la défense de l'avortement - et a saisi toutes les opportunités pour attaquer Donald Trump, ses positions et ses idées. Le président américain a d'ailleurs renvoyé les critiques faites sur sa vieillesse vers le millionnaire républicain le qualifiant "d'homme de son âge". Les deux candidats n'ont effectivement que quatre ans de différence, respectivement âgés de 81 et 77 ans.

Trump "soumis" à Poutine ?