Russie : plusieurs morts après une fusillade dans une salle de concert près de Moscou

La diplomatie russe déplore un "attentat terroriste" après une fusillade et un incendie dans une salle de concert près de Moscou, vendredi 22 mars. Un premier bilan fait état de 40 morts et plus de 100 blessés.

[Mis à jour le 22 mars 2024 à 21h12] Plusieurs hommes armés ont fait irruption en tenue de camouflage dans la salle de concert Crocus City Hall, située près de Moscou, lors de la prestation d'un groupe de rock, vendredi 22 mars. Une fusillade, suivie d'un incendie, ont eu lieu, rapportent les agences de presse russes, reprises par Le Figaro. La diplomatie russe a dénoncé un "attentat terroriste sanglant" et le maire de Moscou a confirmé la mort de plusieurs personnes. Selon un premier bilan des services de renseignement russes, l'attaque a fait au moins 40 morts et plus de 100 blessés. "Des inconnus ont ouvert le feu au Crocus City Hall. L'évacuation des personnes est en cours", ont indiqué les services de secours à l'agence publique TASS. Des personnes ont été évacuées du sous-sol et d'autres ont trouvé refuge sur le toit. Au moins 70 ambulances sont sur place. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent la foule en panique.

Dans la soirée, Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que l'Ukraine n'avait "absolument rien à voir avec ces événements", rapporte Le Monde, alors que l'Ukraine combat l'invasion russe depuis plus de deux ans. "L'Ukraine n'a jamais utilisé de méthodes de guerre terroristes", a-t-il ajouté. En réponse, Dmitri Medvedev, ex-président russe et actuel numéro deux du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, a publié un message Telegram dans lequel il menace : "La Russie tuera les dirigeants ukrainiens s'ils sont liés à l'attaque de Moscou." La légion Liberté de la Russie, un groupe de combattants russes anti-Kremlin basé en Ukraine, a, lui aussi, nié toute implication. "Nous soulignons que la Légion ne combat pas les civils russes", affirmé le groupe, qui rend responsable "le régime terroriste de Poutine".

Selon franceinfo, la diplomatie russe a lancé un appel aux États-Unis. Deux semaines avant cette attaque, l'ambassade américaine en Russie avait averti ses citoyens que des "extrémistes" avaient "des plans imminents de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts". "Si les États-Unis disposent ou disposaient de données fiables [sur un risque d'attaques], ils doivent les transmettre immédiatement à la partie russe", a demandé Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe.

Selon un journaliste sur place, des personnes en tenue de camouflage sont entrées dans la salle et ont tiré sur la foule avant de lancer une "grenade" ou une "bombe incendiaire", qui a provoqué un incendie. Les événements publics prévus à Moscou ce week-end ont tous été annulés par le maire. La Maison Blanche a adressé ses pensées aux victimes de l'attaque. Le Monde rapporte que tous les billets de concert du Crocus City Hall avaient été vendus vendredi soir et que la salle a une capacité de 6200 places. Sur Telegram, le comité d'enquête russe a indiqué qu'il avait ouvert une enquête pour "acte terroriste".