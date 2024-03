Attentat en Russie : armes automatiques, incendie, revendication de Daesh... Ce que l'on sait au lendemain de l'attaque qui a fait plus de 90 morts

Après l'attaque terroriste ayant causé la mort d'au moins 90 personnes, vendredi 22 mars, près de Moscou, en Russie, ce samedi 23 mars, le Kremlin annonce l'arrestation de 11 personnes, dont 4 présumés assaillants.

Après l'attaque terroriste survenue à Moscou, vendredi 22 mars et revendiquée par l'organisation État islamiste sur Telegram, le directeur des services de sécurité russes, Alexandre Bortnikov a annoncé "l'arrestation de onze personnes, dont les quatre terroristes directement impliqués dans l'attentat", selon les agences de presse russes, rapporte Ouest-France. Sur Telegram, le comité d'enquête russe avait indiqué dans la soirée qu'il avait ouvert une enquête pour "acte terroriste".

Une fusillade suivi d'un incendie

Plusieurs hommes armés ont fait irruption en tenue de camouflage dans la salle de concert Crocus City Hall, située près de Moscou, lors de la prestation d'un groupe de rock, vendredi 22 mars. Selon un journaliste sur place, vendredi dans la soirée, ces individus ont tiré sur la foule avant de lancer une "grenade" ou une "bombe incendiaire", qui a provoqué un incendie. Des informations confirmées par les agences de presse russes, reprises par Le Figaro. Des hélicoptères ont été mobilisés jusque tard dans la nuit pour éteindre les flammes. Les événements publics prévus à Moscou ce week-end ont tous été annulés par le maire de la ville. Des médias russes ont diffusé une première liste de victimes, parmi lesquelles figurent trois enfants, âgés de 8 à 11 ans.

Au moins 90 mort dans un "attentat sanglant"

La diplomatie russe a dénoncé un "attentat terroriste sanglant" et le maire de Moscou a confirmé la mort de plusieurs personnes. Selon le dernier bilan des services de renseignement russes, ce samedi 23 mars, l'attaque aurait fait au moins 90 morts. Le ministère de la Santé de la région de Moscou fait état d'au moins 145 blessés. Franceinfo explique que la Russie a déjà été la cible de nombreuses attaques commises par des groupes islamistes dans le passé. Au début du mois de mars, Moscou avait annoncé avoir tué six combattants présumés du groupe État Islamique en Ingouchie, une république du Caucase à majorité musulmane.

Les réactions à l'international se sont multipliées dans la soirée. La Maison Blanche a adressé ses pensées aux victimes de l'attaque. L'Union européenne s'est dite, quant à elle, "choquée et consternée". L'un de ses porte-parole, Peter Stano, a publié un message sur le réseau social X, dans lequel il assure que l'UE "condamne toute attaque contre des civils" et qu'elle adresse ses "pensées" à "tous les citoyens russes affectés". Le ministère français des Affaires étrangères a, lui aussi, réagi sur les réseaux sociaux. "Les images qui nous parviennent depuis Moscou sont terribles. Nos pensées vont aux victimes et blessés et au peuple russe. Toute la lumière doit être faite sur ces actes odieux", a-t-il écrit.