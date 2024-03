Attentat en Russie : armes automatiques, incendie, revendication de Daesh... Ce que l'on sait au lendemain de l'attaque sanglante

Plus d'une centaine de personnes ont perdu la vie lors de l'attentat survenu, vendredi 22 mars, près de Moscou, en Russie. Ce samedi 23 mars, le Kremlin a annoncé l'arrestation de quatre assaillants présumés. Le bilan continue de s'alourdir. Vladymyr Poutine a déclaré que dimanche sera un jour de deuil national.

Onde de choc en Russie. Au lendemain de l'attentat, de New-York à Moscou, les hommages se multiplient tandis que les circonstances de l'attaque s'éclaircissent. Ce samedi 23 mars, les enquêteurs, qui avaient annoncé ouvrir une enquête pour "acte terroriste", ont annoncé que ces "terroristes ont utilisé un liquide inflammable pour mettre le feu à la salle de concert où se trouvaient des spectateurs", précisant avoir saisi des "armes automatique" utilisées lors de cet assaut, revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique, rapporte Ouest-France.

Selon un journaliste présent dans la salle de concert Crocus City Hall, située près de Moscou, vendredi, dans la soirée, les individus ont tiré sur la foule avant de lancer une "grenade" ou une "bombe incendiaire", qui a provoqué un incendie. Des informations confirmées par les agences de presse russes.

Washington avait averti Moscou d'un possible attentat

"Au début de ce mois, le gouvernement américain disposait d'informations sur un projet d'attentat terroriste à Moscou [...]", a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain qui ajoute que les États-Unis avaient mis en garde la Russie en précisant qu'elle pourrait viser de "grands rassemblements, concert y compris" à Moscou, relaie Ouest-France.

Le directeur des services de sécurité russes (FSB), Alexandre Bortnikov a annoncé "l'arrestation de onze personnes, dont les quatre terroristes directement impliqués dans l'attentat", selon les agences de presse russes, rapporte le journal franais. Ils ont été arrêtés dans une région frontalière avec l'Ukraine et comptaient y fuir, selon le FSB. Interpol a déclaré que ses services étaient prêts à aider les enquêteurs russes.

Un "attentat sanglant"

Les recherches dans les décombres se poursuivront durant "plusieurs jours", prévient le gouverneur Andreï Vorobiov, sur Télégramme, relaie le quotidien. Le bilan s'alourdit à une centaine de morts, ce samedi 23 mars. Selon les premiers éléments de l'enquête, les causes de ces décès sont des "blessures par balle" et l'inhalation de fumée d'incendie, a indiqué le Comité d'enquête.

La diplomatie russe a dénoncé un "attentat terroriste sanglant". Ouest-France explique que la Russie a déjà été la cible de nombreuses attaques terroristes dans le passé. En 1999, des centaines de Russes avaient été tués dans deux explosions d'immeuble. 130 personnes avaient été tuées, trois ans plus tard, lors d'une prise d'otages dans un théâtre. Le lourd bilan de l'attentat du Crocus City Hall, place cette attaque parmi les plus meurtrières de l'histoire du pays. Vladymyr Poutine a déclaré que demain, dimanche 24 mars, sera un jour de deuil national.

Pluie de réaction internationale

​​​​​​Face au drame, et en dépit des divergences idéologiques, les réactions à l'international se sont multipliées dès le vendredi 22 mars. La Maison Blanche a adressé ses pensées aux victimes de l'attaque. L'Union européenne s'est dite, quant à elle, "choquée et consternée". L'un de ses porte-parole, Peter Stano, a publié un message sur le réseau social X, dans lequel il assure que l'UE "condamne toute attaque contre des civils" et qu'elle adresse ses "pensées" à "tous les citoyens russes affectés". Le ministère français des Affaires étrangères a, lui aussi, réagi sur les réseaux sociaux. "Les images qui nous parviennent depuis Moscou sont terribles. Nos pensées vont aux victimes et aux blessés et au peuple russe. Toute la lumière doit être faite sur ces actes odieux", a-t-il écrit.