Tentative d'assassinat contre Donald Trump, les photos : il parle de "miracle" et change de discours

"En ce moment, il est plus important que jamais de se tenir unis, et de montrer notre véritable caractère en tant qu'Américains, de rester forts et déterminés, et de ne pas permettre au mal de triompher" a déclaré Donald Trump, après avoir échappé à une tentative d'assasinat samedi.

Sommaire Les images vidéo

Déroulé des faits

Trump blessé, en bonne santé

Le tireur Thomas Matthew Crooks

Réaction de Joe Biden L'essentiel Donald Trump a été touché par balle lors d'une fusillade survenue samedi, alors qu'il débutait un meeting à Butler en Pennsylvanie. Un tournant dans la campagne pour la présidentielle américaine de novembre.

Touché à l'oreille droite, l'ex-président américain a été immédiatement plaqué au sol. Evacué avec le visage ensanglanté, il a livré un message rassurant sur son état de santé tout en se questionnant sur sa sécurité.

Un suspect, tué dans l'échange de tirs, a été identifié : Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans et originaire de Pennsylvanie. Le FBI a évoqué une "tentative d'assassinat". Une victime, Corey Comperatore, qui assistait au meeting, est à déplorer ainsi que plusieurs blessé.

Plutôt habitué des discours chocs et des attaques frontales envers les démocrates, Donald Trump a livré un message d'apaisement et d'unité nationale sur son réseau Truth Social : "En ce moment, il est plus important que jamais de se tenir unis, et de montrer notre véritable caractère en tant qu’Américains, de rester forts et déterminés, et de ne pas permettre au mal de triompher".

Ce lundi, Donald Trump participe à la convention du parti républicain à Milwaukee (Wisconsin), où les républicains doivent officiellement l’investir comme leur candidat à la présidentielle face à Joe Biden. Des périmètres entiers du centre-ville sont clôturés par de grandes grilles métalliques et quadrillés par des agents du Secret Service. Donald Trump est déjà arrivé sur place mais son emploi du temps restera secret. Voir les images Tentative d'assassinat de Donald Trump : les images

08:37 - Le tireur tué d'une balle "entre les deux yeux" selon Trump Dans l'interview accordée au New York Post, Donald Trump affirme que l'auteur de l'attaque, Thomas Matthew Crooks a été "abattu d'une seule balle entre les deux yeux (...) ils ont fait un travail fantastique, c'est surréaliste pour nous tous" a-t-il également déclaré pour féliciter l'intervention du Secret Service lors de cet évènement historique. 08:31 - La convention républicaine aura bien lieu ce lundi, Trump déjà sur place Ce lundi, se tient la convention du Parti républicain où Donald Trump doit officiellement être investi comme candidat à la présidentielle face à Joe Biden. Un évènement qui se déroule à Milwaukee dans le Wisconsin, l'ex-chef de l'Etat est déjà sur place mais son emploi du temps sera tenu secret. Un évènement forcément bouleversé par la tentative d'assassinat ayant visé le milliardaire américain. Le service chargé de la protection des hautes personnalités a d'ores et déjà déclaré être "totalement prêt" pour cet évènement. Plusieurs périmètres de la ville sont totalement clôturés pour l'évènement. La vidéo de la tentative d'assassinat de Donald Trump 08:25 - Biden appelle les Américains à faire "baisser la température" Dimanche, le président des Etats-Unis Joe Biden a pris la parole après la tentative d'assassinat de Donald Trump. Il a appelé les Américains à faire "baisser la température". La politique n'est pas "un champ de bataille meurtrier" et "la violence ne doit pas devenir quelque chose de normal" a-t-il indiqué solennellement. Depuis le Bureau ovale, le chef de l'Etat a également rappelé que si les "enjeux sont élevés", "les passions ardentes", "si fortes soient-elles, nos convictions ne doivent jamais sombrer dans la violence. Il n'y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence". 08:22 - "Je devrais être mort" les mots de Trump au sujet du miracle "Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort" a déclaré Donald Trump lors d'une interview accordée au New York Post dans son avion vers Milwaukee, pour la convention du parti républicain qui se tient ce lundi et dans laquelle il devrait être investi par son pari pour la prochaine présidentielle. Au sujet de l'attaque, il évoque une "expérience très surréaliste" et estime que "beaucoup de gens disent que c'est la photo la plus emblématique qu'ils aient jamais vue. Ils ont raison, je ne suis pas mort. En général, il faut mourir pour avoir une photo emblématique". Il évoque aussi le miracle d'être encore en vie, "par chance ou par Dieu, beaucoup de gens disent que c'est grâce à Dieu que je suis encore là" conclut-il. 14/07/24 - 20:52 - L'image qui a fait le tour du monde C'est la fin de ce direct. La tentative d'assassinat de Donald Trump, qui a eu lieu la nuit dernière aux Etats-Unis, est un tournant dans la campagne présidentielle américaine, qui vivra son épilogue en novembre. En sort notamment une image qui a déjà fait le tour du monde : celle d'un Donald Trump debout, devant le drapeau étoilé, le poing levé, malgré le sang sur son visage. L'image d'un combattant défiant la mort, qui vient contraster encore un peu plus avec celle d'un président Biden âgé, affaibli et fatigué. De quoi prédire, sans doute, une fin de campagne plus difficile encore pour le démocrate, déjà malmené.

L'ex-président américain Donald Trump, âgé de 78 ans, a échappé ce samedi 13 juillet, à une tentative d'assassinat lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie. Vers 18h locales (minuit heure de Paris), le candidat républicain, qui venait de commencer son discours par une de ses habituelles tirades sur les migrants, accusant Joe Biden de les avoir laissés massivement entrer dans le pays, s'est soudainement tenu l'oreille droite comme l'ont montré les images de télévision. Il s'est ensuite baissé derrière son pupitre et a aussitôt été plaqué au sol par les agents du Secret Service. Dans l'assistance, des cris d'effroi ont fusé, des spectateurs se sont jetés à terre. Au bout de quelques instants, Donald Trump s'est relevé, la chevelure ébouriffée et sans sa casquette rouge, entouré par les agents. "Laissez-moi prendre mes chaussures", l'a-t-on entendu leur dire avant son évacuation.

Lors d'une conférence de presse samedi soir, le FBI avait confirmé que les tirs étaient bien une "tentative d'assassinat". Le tireur et un passant ont été tués et deux spectateurs ont été grièvement blessés, tous des hommes adultes, selon la police.

L'oreille ensanglantée et du sang sur le visage, Donald Trump a rapidement été escorté de l'estrade jusqu'à sa voiture, levant le poing en l'air à plusieurs reprises en signe de défi, sous les acclamations de ses partisans. "J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite", a plus tard affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. "J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas car j'ai entendu un sifflement, des coups de feu, et j'ai immédiatement senti la balle déchirer la peau", a-t-il détaillé. "Il est incroyable qu'un tel acte puisse avoir lieu dans notre pays", a aussi déclaré Donald Trump dans les heures qui ont suivi, un de ses proches pointant la "rhétorique" démocrate.

L'ancien président a été vu en train de descendre sans aide de son avion, quelques heures après avoir échappé à la tentative d'assassinat, selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux par sa directrice adjointe de communication. Donald Trump, qui a subi des examens à l'hôpital par précaution, compte bien se rendre lundi à la convention républicaine à Milwaukee (Wisconsin), qui doit aboutir à son investiture en tant que candidat républicain pour la présidentielle américaine de novembre.

Des images non vérifiées montrent le corps de l'assaillant présumé, gisant sur le toit incliné d'un bâtiment bas d'où il a tiré, suscitant la terreur et la panique chez les spectateurs. Le FBI a identifié le tireur comme étant "Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie", selon un communiqué cité par les chaînes de télévision NBC et CBS. De nombreux témoins ont déclaré avoir vu le tireur avant la fusillade et avoir alerté la police de Butler qui a affirmé avoir "répondu à un certain nombre de rapports d'activité suspecte", sans donner plus de précisions.

Les services secrets américains ont confirmé dans un communiqué que le tireur présumé avait "tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée (située) à l'extérieur du rassemblement" avant d'être "neutralisé" par les agents.

La campagne pour la présidentielle américaine de novembre est désormais bouleversée, cette tentative d'assassinat ayant ravivé les tensions politiques et des théories de conspiration sur les réseaux sociaux. Ce meeting à Butler, en Pennsyvlanie (nord-est), était le dernier avant la convention républicaine qui débute lundi à Milwaukee (Wisconsin), et au terme de laquelle Donald Trump doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle.

Le président démocrate Joe Biden, qui doit affronter Donald Trump, s'est dit soulagé d'apprendre que son adversaire soit apparemment en bonne santé, tout en condamnant de "telles violences". Joe Biden a parlé avec Donald Trump, a précisé la Maison Blanche. Il a écourté un séjour dans sa maison sur la plage du Delaware pour retourner à Washington.