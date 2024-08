Elon Musk futur ministre de Donald Trump ? L'ancien président américain pourrait lui confier un poste

Donald Trump a déclaré le 19 août qu'il serait prêt à confier un poste à responsabilités à Elon Musk s'il remporte l'élection présidentielle de novembre.

Donald Trump a assuré auprès de Reuters ce lundi 19 août, en marge d'un déplacement en Pennsylvanie, qu'il était prêt à offrir un poste à responsabilités à Elon Musk s'il était réélu président des Etats-Unis en novembre prochain. Interrogé pour savoir s'il envisageait de nommer le patron de Tesla à un poste de conseiller ou de ministre, il a, en effet, répondu par l'affirmative : "C'est un homme très intelligent. Je le ferais certainement, s'il le voulait".

Une réponse qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Sur X, Elon Musk s'est dit "prêt à servir". Sur cette image, il se met en scène à la tête d'un ministère chargé "de l'efficacité gouvernementale". Un poste qui renvoie à l'acronyme anglais "Doge", référence à un mème internet.

Cette déclaration n'est pas une grande surprise. Lors d'une interview de Donald Trump par Elon Musk la semaine dernière sur X, le propriétaire de Space X avait semblé déjà candidaté pour un poste dans l'administration Trump, si ce dernier se retrouvait élu en novembre. Il avait affirmé qu'il aimerait prendre part à une commission qui "s'assurerait que l'argent des contribuables est dépensé à bon escient". Une proposition alléchante pour l'ex-chef d'Etat qui avait alors complimenté son interlocuteur : "Vous êtes le meilleur réducteur de coûts", avait-il déclaré en référence aux vagues de licenciements chez X.

Les deux milliardaires très proches

Pendant l'échange, leur proximité n'est pas passée inaperçue. "Je pense que nous sommes à un tournant du destin de la civilisation et je pense que nous devons prendre le bon chemin. Et je pense que vous êtes le bon chemin", avait affirmé le patron de X au cours de l'entretien. Elon Musk avait permis à Donald Trump de développer ses thèmes de campagne, dont certaines idées étaient bien approuvées par le patron de X. Donald Trump avait notamment assuré que s'il était réélu, il mettrait en place "la plus grande déportation de l'histoire". Elon Musk n'avait pas manqué d'en rajouter une couche : "Nous avons des gens qui affluent comme si c'était une apocalypse zombie".

Alors qu'il était auparavant du côté de Barack Obama puis de Joe Biden, le patron de Tesla se revendique désormais comme un grand soutien de Donald Trump, surtout depuis la tentative d'assassinat dont ce dernier a été victime en juillet. Leur rapprochement semble de plus en plus évident mais jusqu'où ira-t-il ? Le résultat de l'élection présidentielle de novembre pourrait être déterminant.