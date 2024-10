Guerre au Proche-Orient : la France hausse le ton après une déclaration "provocante" de Netanyahou

"Au cours de la dernière journée, l’armée de l’air a attaqué environ 185 cibles militaires de l’organisation terroriste Hezbollah au Liban et environ 45 cibles de l’organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza", indique l'armée israélienne ce mercredi. Des détachements opérationnels, des infrastructures et bâtiments militaires ainsi que des dépôts d'armes des organisations terroristes ont notamment été ciblés, d'après le communiqué.

Ce mercredi matin, le ministère de la santé du Hamas vient d'annoncer un nouveau bilan de 42 010 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, il y a plus d'un an. Durant les 24 dernières heures, 45 personnes ont été tués dans l'enclave palestinienne.

Dans la nuit, des frappes israéliennes ont fait au moins 18 morts dans la bande de Gaza, déclarent ce mercredi les services de secours palestiniens. Les secours indiquent avoir reçu des informations non officielles selon lesquelles des dizaines de Palestiniens pourraient être morts à Jabaliya.

Dans un communiqué publié sur X, le directeur de l'agence des nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, annonce "qu'au moins 400 000 personnes sont prises au piège" dans le nord de la bande de Gaza. "Les récents ordres d’évacuation des autorités israéliennes obligent les gens à fuir encore et encore, en particulier le camp de Jabaliya. Beaucoup refusent parce qu’ils savent trop bien qu’aucun endroit n’est sûr dans la bande de Gaza", précise-t-il.

09:58 - L'Egypte et la Jordanie affichent leur soutien au Liban

Ce mardi, l'Egypte et la Jordanie ont condamné conjointement "l'agression israélienne" au Liban. "Nous condamnons l'agression israélienne contre le Liban, nous condamnons le bombardement par Israël de la capitale libanaise, nous condamnons l'assistanat par Israël de citoyens libanais", a indiqué le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. Son homologue égyptien Badr Abdelatty a rappelé la "solidarité de leurs pays avec l'Etat et le peuple libanais", à savoir l'Egypte et la Jordanie.