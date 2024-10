Guerre au Proche-Orient : Israël prépare sa riposte contre l'Iran

Après les 200 missiles balistiques tirés sur le territoire israélien par l'Iran mardi soir, Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a promis qu'ils en "paieraient le prix". Les discussions se poursuivent avec les Etats-Unis pour organiser une riposte.

En direct

11:21 - L'Espagne organise le rapatriement de 350 citoyens du Liban La ministre de la Défense espagnole Margarita Robles a annoncé l'envoi de deux avions militaires pour évacuer 350 ressortissants au Liban. "Les avions espagnols sont prêts, le personnel est prêt", pour les citoyens qui ont demandé à rentrer en Espagne.

11:10 - La France réclame une réunion d'urgence du Conseil de Sécurité de l'ONU Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères ce mercredi matin, la France demande une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de Sécurité de l'ONU "dédiée à la situation au Moyen-Orient", indique le ministère. Le Quai d'Orsay annonce que le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rendra à nouveau au Moyen-Orient dans les prochains jours".

10:59 - La Défense civile libanaise fait état de 4 morts depuis mardi soir 20h Après les dernières offensives iraniennes contre Israël sur le sol libanais, La Défense civile libanaise a publié ce mercredi matin un bilan de son action depuis mardi soir, 20 heures. Elle fait état de 4 morts à Jnah, au sud de Beyrouth et de nombreux incendies. "Dans cette région, les secouristes ont retiré les corps de deux personnes tuées et six blessées suite à la frappe qui a visé un bâtiment dans le secteur dit de Gondoline, entre Ghobeiri et Jnah", précise L'Orient-Le Jour. Les corps de deux autres personnes tuées à Jnah ont été évacués et 33 blessés sont à déplorer.

10:48 - Un groupe rebelle du Yémen affirme avoir tiré trois missiles sur Israël Selon les informations de L'Orient-Le Jour, les houthistes du Yémen, un groupe rebelle soutenu par l'Iran, a affirmé avoir tiré trois missiles sur Israël, au lendemain d'une attaque iranienne massive contre le territoire israélien. Ils ont "mené une opération militaire visant des sites militaires à l'intérieur de l'entité sioniste (...) avec trois missiles de croisière Al Quds 5", a déclaré leur porte-parole militaire, Yahya Saree, sans préciser la date. Des missiles qui auraient "atteint leur cible", assure ce dernier. De son côté, l'armée israélienne n'a pas réagit dans l'immédiat.

10:36 - Les images de la dernière frappe israélienne au Liban Une vidéo publiée ce mercredi matin sur X par le ministre de l'information libanais, Johnny Corm montre les équipements de télécommunications visés et détruits par une frappe israélienne dans le sud de Beyrouth. "Voici l’une des stations de transmission cellulaire qui a été détruite par l’agression israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Nous condamnons fermement cette attaque", indique-t-il.

10:30 - Nouvelles frappes israéliennes à Beyrouth ce mercredi Ce mercredi 2 octobre, au matin, une frappe israélienne a atteint la banlieue sud de Beyrouth, base importante du Hezbollah, indique l'Agence nationale d'information libanaise (ANI). "Un photographe de l’Agence France-Presse a vu de nouvelles colonnes de fumée s’élever de ce secteur déjà frappé à plusieurs reprises pendant la nuit", précise Le Monde. La télévision du Hezbollah a notamment fait état de onze raids israéliens en deux heures.

10:21 - 60 morts à Gaza cette nuit La nuit dernière, des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué au moins 60 Palestiniens indique l'agence Reuters, notamment dans une école de Gaza-ville dans laquelle se trouvaient des familles déplacées, 17 morts sont recensés. D'après plusieurs médias gazaouis, des chars israéliens auraient mené un raid dans Khan Younès, le bilan pourrait faire état de 40 morts et de dizaines de blessés.

09:15 - L'Iran menace les Etats-Unis en cas de soutien à Israël Menacé d'une riposte par Benyamin Netanyahou, l'Iran met en garde les Etats-Unis contre toute action de soutien envers leur allié israélien. "Nous avons également averti les forces américaines de se retirer de cette affaire et de ne pas intervenir, sinon elles feraient face à une réponse sévère de notre part", déclare ce mercredi matin le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, à la télévision d'Etat.

09:03 - L'armée israélienne déploie de nouveaux moyens au sud du Liban L'armée israélienne a annoncé le déploiement de nouvelles unités régulières d'infanterie et de blindés dans le sud du Liban. "La 36e division, comprenant des soldats de la brigade Golani, de la 188e brigade blindée, de la 6e brigade d’infanterie et des forces supplémentaires, se joignent aux raids limités, localisés et ciblés contre les cibles terroristes du Hezbollah et les infrastructures terroristes dans le sud du Liban qui ont débuté lundi", indique l'armée israélienne ce mercredi. Les soldats seront également "accompagnés par l’IAF (les forces aériennes israéliennes) et la 282e brigade d’artillerie", précise-t-on.

08:51 - Deux explosions proche de l'ambassade d'Israël à Copenhague (Danemark) Ce mercredi, la police danoise annonce enquêter sur deux "explosions" suspectes proche de l'ambassade d'Israël à Copenhague, la capitale danoise. "Personne n'a été blessé et nous menons des enquêtes préliminaires sur les lieux. Un lien possible avec l'ambassade d'Israël, située dans le quartier, fait l'objet d'une enquête", indique la police sur X.

08:46 - Israël demande aux habitants du sud du Liban de quitter la zone Ce mercredi 2 octobre 2024, peu après 8 heures du matin, l'armée israélienne a conseillé aux habitants du sud Liban d'évacuer la zone. Dans un message publié sur le réseau social X, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne écrit le message suivant : "L'armée israélienne n'a pas l'intention de vous nuire (...) les activités du Hezbollah obligent l'armée israélienne à agir contre lui avec force (...) Toute maison utilisée par le Hezbollah pour ses besoins militaires est susceptible d’être prise pour cible. Évacuez immédiatement vos maisons", prévient-il.

08:37 - Macron demande à Jean-Noël Barrot de retourner au Moyen-Orient La France, elle, "organisera très rapidement une conférence de soutien au peuple libanais et à ses institutions", a annoncé la présidence dans un communiqué. De plus, Emmanuel Macron a demandé au chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot de "se rendre à nouveau au Moyen-Orient".

08:30 - Un raid aérien envisageable, mais qui "demande un certain temps" Si Israël envisage une attaque aérienne pour atteindre de potentielles cibles telles que les zones portuaires de l'Iran pour affaiblir sa capacité à exporter, plusieurs éléments sont à prendre en compte, comme le rappelle le général Jérôme Pellistrandi dans les colonnes de BFMTV : "Les cibles sont répertoriées grâce à l’appui des Américains. Mais monter un raid aérien veut dire du ravitaillement en vol et survoler des espaces aériens des pays entre. Il y a la Jordanie, c'est négociable, l'Irak, l’Arabie saoudite qui à mon avis fermera les yeux", explique-t-il. De plus, une telle opération n'est possible qu'après une organisation millimétrée, ce qui demande un certain temps : "Vous ne montez pas un raid aérien en deux minutes même s’il est prêt." "La contre riposte prend un certain temps, même si ça peut aller vite", indique le général de l'armée de l'air Patrick Dutartre chez BFMTV.

08:23 - Les zones portuaires iraniennes visées ? Pour le professeur de géopolitique à Sciences Po et Paris School of Business, la riposte d'Israël pourrait s'axer sur des "sites nucléaires", avec "l'accord américain", explique-t-il à BFMTV. "Il y a les zones portuaires iraniennes qui constituent le poumon de ce régime qui est déjà largement asphyxié économiquement par les sanctions internationales en place depuis 2007. Si l'Iran est frappé sur ses zones portuaires, il ne pourra plus ou beaucoup moins exporter vers la Chine, une de ses dernières bouées d’oxygène", développe-t-il. Pour rappel, l'Iran ne dispose pas de Dôme de fer, à la différence d'Israël pour protéger son territoire.