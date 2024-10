Guerre au Proche-Orient : "le Liban est en danger de mort", trois soldats libanais tués ce jeudi dans une frappe israélienne

Jean-Yves Le Drian, représentant d'Emmanuel Macron pour le Liban affirme que le "pays vit dans une énorme tension, le Liban est en danger de mort", a-t-il alerté sur LCI.

L'essentiel Invité sur le plateau de LCI mercredi soir, l'ancien ministre des Affaires étrangères et représentant d'Emmanuel Macron pour le Liban Jean-Yves Le Drian a sommé l'armée israélienne de stopper les attaques ciblant les civils au Liban : "Il faut arrêter ces actions contre la population libanaise. On comprend qu'il y a des cibles liées au Hezbollah, mais on voit aussi qu'il y a des dégâts collatéraux considérables et une population en désarroi. Parce que si ça se poursuit, c'est le Liban lui-même qui est en danger. J'ai dit à plusieurs reprises que le Liban est en danger de mort".

Ce jeudi, l'armée libanaise affirme que trois de ses soldats dont un officier sont morts, tués par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, proche de la frontière avec Israël. "L’ennemi israélien a pris pour cible des membres de l’armée libanaise dans les environs du village de Yater, Bint Jbeil (sud), alors qu’ils menaient une opération d’évacuation de blessés", précise l'armée libanaise dans un communiqué.

L'armée israélienne a ce mercredi continué ses bombardements dans le sud de Beyrouth, dans la localité de Tyr. Un complexe résidentiel a notamment été visé. Selon une source sécuritaire israélienne, Tsahal est prête pour "des mois" de combats au Liban et dans la bande de Gaza.

Dernières mises à jour

09:01 - Macron réunit la communauté internationale pour récolter 400 millions de dollars Emmanuel Macron ouvre ce jeudi 24 octobre une conférence de presse sur le Liban pour tenter de mobiliser la communauté internationale et réunir 400 millions de dollars pour venir en aide aux personnes déplacées en raison du conflit au Proche-Orient. "Ce pays, ami de la France, est aujourd'hui au bord du gouffre", a déclaré Jean-Noel Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Cette conférence devrait réunir plus de 70 pays et une quinzaine d'organisations internationales. Le Premier ministre libanais, sera présent, au même titre que différents ministres des Affaires étrangères, Annalena Baerbock pour l'Allemagne ou Josep Borrell pour l'UE. 07:56 - "On risque d'avoir de mouvements de guerre civile", prévient Le Drian "Il faut parler avec le Hezbollah politique" indiquait mercredi soir Jean-Yves Le Drian, ex-ministre des Affaires étrangères, représentant d'Emmanuel Macron pour le Liban. "Israël demande sa sécurité. Israël a raison. Sauf que l'on dit que la manière de régler cette affaire, ce n'est pas par des bombes, c'est par la discussion qu'Israël, aujourd'hui, refuse. Et cette proposition de discussion a été aussi validée par les États-Unis. C'était le 26 septembre. Le texte est toujours sur la table", explique-t-il. En revanche, "Il faut arrêter ces actions contre la population libanaise. On comprend qu'il y a des cibles liées au Hezbollah, mais on voit aussi qu'il y a des dégâts collatéraux considérables et une population en désarroi. Parce que si ça se poursuit, c'est le Liban lui-même qui est en danger. J'ai dit à plusieurs reprises que le Liban est en danger de mort" prévient-il. "Si la confrontation continue, on risque d'avoir des mouvements de guerre civile qui empêcheraient encore la solution pacifique de ce problème" regrette l'ancien ministre. 23/10/24 - 22:38 - De nouveaux échanges nourris entre Israël et le Hezbollah mercredi soir La soirée a été marquée par de nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Selon l'agence nationale de l'information libanaise, après avoir appelé vers 20h30 les populations à évacuer plusieurs secteurs, l'armée israélienne a mené 10 frappes aériennes. "Les raids israéliens sur un secteur autour de Laylaki ont détruit six immeubles", affirme encore l'agence. De son côté, le Hezbollah a déclaré avoir frappé un site industriel militaire situé près de Tel-Aviv, en Israël, assurant avoir "atteint la cible avec précision". L'armée israélienne rapporte pour sa part avoir recensé "environ 135 projectiles" lancés par le Hezbollah depuis le Liban sur l'État hébreu. 23/10/24 - 20:33 - "J’ai été extrêmement déçu" par Emmanuel Macron, affirme Benyamin Netanyahou Le Premier ministre israélien était l'invité de CNews ce mercredi soir. À cette occasion, Benyamin Netanyahou n'a pas manqué de revenir sur les récentes tensions entre lui et le président de la République française. "J’ai parlé avec Emmanuel Macron et j’ai été extrêmement déçu", a-t-il lâché, estimant que le chef de l'État "prend des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres". 23/10/24 - 18:06 - Le Hezbollah confirme la mort du successeur pressenti de Nasrallah Le Hezbollah a confirmé la mort de Hachem Safieddine, le successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du mouvement islamiste libanais. L'armée israélienne a annoncé hier soir avoir "éliminé" cette haute personnalité du groupe chiite au début du mois d'octobre lors d'une frappe près de Beyrouth. Dans son communiqué, le Hezbollah écrit que le chef du Conseil exécutif du mouvement pro-iranien, Hachem Safieddine, a été tué avec d'autres membres du parti "dans un raid sioniste". 23/10/24 - 16:06 - Les BRICS somment Israël de "cesser immédiatement" les attaques contre la Finul Les Etats membres des BRICS appellent ce mercredi 23 octobre les autorités israéliennes à faire "cesser immédiatement" les raids contre la force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), ainsi qu'à "préserver l'intégrité territoriale" du pays, bombardé depuis plusieurs semaines par Tsahal. "Nous condamnons fermement les attaques contre le personnel de l’ONU et les menaces pour leur sécurité, et demandons à Israël de cesser immédiatement ces actions", réclament les pays membres. LIRE PLUS

42 718. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.