Syrie : Bachar al-Assad proche de tomber, qu'est-ce que le HTS qui peut prendre le pouvoir ?

Une coalition rebelle menée par le groupe islamiste révolutionnaire Hayat Tahrir al-Sham (HTS) est aux portes de Damas, et souhaite renverser Bachar al-Assad.

Damas bientôt encerclée ? C'est ce qu'affirment les rebelles samedi 7 décembre. "Nos forces ont entamé la phase finale de l'encerclement de la capitale Damas", a déclaré un important commandant de la coalition rebelle, Hassan Abdel Ghani. Les insurgés se rapprochent ainsi de plus en plus de leur but : renverser le président syrien, Bachar al-Assad, au pouvoir depuis 2000.

Depuis le 27 novembre, une coalition de rebelles soutenue par la Turquie et menée par le groupe islamiste révolutionnaire Hayat Tahrir al-Sham (HTS) s'est dirigée vers le sud en prenant ville après ville. HTS, signifiant "Organisation de libération du Levant", est une ancienne branche d'Al-Qaida, fondée en 2017. Elle est dirigée par Abou Mohammed al-Joulani, ancien chef du Front al-Nosra, classé comme "terroriste" par Washington. "Ils sont rigoristes et islamistes, mais ce ne sont pas des jihadistes dans le sens d'Al-Qaïda ou du groupe Etat islamique", précise à Franceinfo le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes. "Ce sont des ennemis déclarés du groupe Etat islamique. Leurs prisons sont pleines de sympathisants" de cette organisation.

"La diversité sera notre force, et non une faiblesse"

Le groupe islamiste souhaite d'ailleurs lisser son image, note Le Monde, en donnant des gages pour être retirée des listes d'organisations terroristes. Le journaliste Wassim Nasr de France 24 note à ce sujet que HTS a donné des directives à ses membres : "Pas de tirs en l'air" puisque c'est dangereux et "terrorise les habitants", "évacuer les centre-villes", "épargner les institutions publiques car elles appartiennent au peuple", ou encore "ne pas ouvrir les propriétés privées". Le groupe s'est également rapproché des Kurdes syriens, et a affirmé que "dans la future Syrie, nous pensons que la diversité sera notre force, et non une faiblesse". Inimaginable il y a quelques années, pointe Le Monde.

D'après le Centre d'études stratégiques et internationales, HTS comptait entre 12 000 et 15 000 membres en 2018. Il contrôle depuis 2020 la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, et y a mis en place une sorte de mini-État, avec une administration et une armée. Le groupe mène les rebelles, qui se sont déjà emparés d'Alep, la deuxième ville de Syrie, et progressent vers Homs, au nord de la capitale. Ils ont également pris le contrôle de Derraa vendredi, au sud de Damas. Leur avancée est la plus spectaculaire en treize ans de guerre. "Damas vous attend", a déclaré Abou Mohammed Al-Joulani dans un message diffusé sur Telegram samedi.

La veille, il avait déclaré sur CNN que les forces rebelles avaient "le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre" leur objectif, à savoir renverser le régime Assad, soutenu par la Russie. Une tâche qui pourrait être facilitée par l'armée syrienne, en difficulté. "Les soldats syriens ne semblent plus avoir envie de servir le président", remarque France 24. Près de 2 000 militaires syriens ont par ailleurs fui les combats en Irak, note le média.

Le ministère de la Défense syrien s'est lui défendu de tout retrait de ses troupes, et a affirmé que "les informations selon lesquelles nos forces armées, présentes dans toutes les zones de la campagne de Damas, se sont retirées, ne sont pas fondées".