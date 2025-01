Donald Trump condamné : un échec sans conséquence pour le futur président américain ?

Donald Trump va bientôt connaître sa sentence dans l'affaire Stormy Daniels. Il a épuisé tous ses recours pour éviter cette peine, allant jusqu'à la Cour suprême, sans succès.

Donald Trump sera bien investi président des Etats-Unis le 20 janvier. Il deviendra ainsi le premier à s'asseoir au bureau ovale en étant visé par une condamnation pénale. Après avoir été jugé coupable en mai dernier, par un jury de douze citoyens unanimes, dans l'affaire Stormy Daniels, il connaîtra sa peine ce vendredi 10 janvier. L'ancien président aurait versé un pot-de-vin de 130 000 dollars à la star du X en échange de son silence sur une relation adultère qui aurait eu lieu en 2016, avant la campagne présidentielle l'opposant à Hillary Clinton.

Pourtant, Donald Trump a tout fait pour éviter cette sanction, en repoussant au maximum le prononcé de la peine et en jouant de son statut de président élu. En effet, le président des États-Unis jouissant d'une immunité, le prononcé de la peine aurait été superflu. En une semaine, Donald Trump et ses avocats ont tenté à quatre reprises de bloquer la condamnation. Ils sont allés jusqu'à déposer un recours devant la Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis. L'équipe du républicain avait d'ailleurs toutes les raisons de penser que ce recours fonctionnerait puisque parmi les neuf juges qui composent cette Cour, six sont conservateurs, dont trois nommés par Donald Trump, comme le rappelle Libération. Cependant, il a perdu à cinq voix contre quatre. Les juges conservateurs ayant voté pour un prononcé de la peine se sont justifiés en assurant que le prochain président pourrait faire appel ou bien utiliser son immunité, rapporte Le Parisien.

Une peine symbolique

De plus, le futur 47e président des États-Unis ne risque en aucun cas une peine de prison. Le juge Juan Merchan, qui devra prononcer la peine plus de sept mois après la déclaration de la culpabilité de Donald Trump, a lui-même indiqué qu'une peine de prison était "impossible à mettre en œuvre". La peine prononcée sera donc surtout symbolique. Donald Trump n'est même pas contraint de venir en personne devant le tribunal pénal de Manhattan. Il pourra comparaître en vidéo à l'audience prévue à 9 h 30 (14 h 30 à Paris).

Une "chasse aux sorcières" ?

Il faut savoir que Donald Trump a également risqué les poursuites dans plusieurs autres affaires. Il s'est alors présenté comme la victime d'une "chasse aux sorcières" de la part de ses adversaires politiques. Un discours qui a fonctionné chez ses partisans, mais qui n'est basé sur rien. En effet, il a échappé à toute conséquence judiciaire dans trois autres affaires dans lesquelles il avait été inculpé, dont la plus grave étant la tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Cela avait d'ailleurs mené à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Donald Trump n'a été tiré d'affaire que le 5 novembre 2024, lorsqu'il a été réélu à la Maison-Blanche. Le procureur spécial Jack Smith a alors abandonné les poursuites alors que le procès n'avait pas encore commencé.