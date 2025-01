Un sénateur américain en short et sweat à l'investiture de Donald Trump, la drôle d'image de la cérémonie

L'investiture de Donald Trump ce lundi 20 janvier aura été source d'images fortes. Mais l'une des plus étonnantes est sans doute celle d'un sénateur venu dans une tenue très décontractée...

Ce vendredi 20 janvier 2025, une page de l'histoire politique américaine s'est tournée avec l'investiture de Donald Trump, qui a entamé son second mandat à la Maison Blanche lors d'une cérémonie aussi triomphale que prestigieuse. La journée a été rythmée par une succession d'images fortes, à commencer par l'accueil courtois réservé par Joe Biden et son épouse Jill au nouveau président et sa première dame, Melania Trump, à la Maison Blanche.

Lors de l'investiture en tant que telle, qui a dû être déplacée au sein de la rotonde du Capitole, et non en extérieur en raison des températures glaciales à Washington, on a pu voir dans l'assistance de nombreux ténors de la politique américaine, mais aussi des figures de la Silicon Valley. Les images des couples Clinton, Bush ou encore de Barack Obama et de nombreux invités étrangers resteront dans les mémoires. Comme celles qui ont montré la brochette de patrons de la tech venus prêter allégeance au nouveau boss de l'Amérique, Elon Musk (X, tesla, SpaceX), Mark Zukerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google), mais aussi Tim Cook (Apple)...

Mais l'événement très solennel a aussi été marqué par des images des plus insolites. Un des invités présents s'est par exemple installé au premier rang dans une tenue pour le moins surprenante : short gris, sweat à capuche noir et baskets, contrastant avec les costumes et tailleurs des autres invités. Un choix vestimentaire d'autant plus étonnant qu'il faisait près de -10°C à l'extérieur.

L'image, qui montrait en outre un élu, le sénateur démocrate de Pennsylvanie John Fetterman, aura surpris de nombreux observateurs de ce côté-ci de l'Atlantique. Pourtant, les initiés de l'actualité politique américaine ne seront pas si étonnés. Depuis le début de sa carrière dans les années 2000, le sénateur va régulièrement à l'encontre des codes traditionnels de la politique et assume pleinement ses tenues qui détonnent, y compris lors d'occasions formelles comme l'investiture présidentielle.

Beaucoup y voient la marque de fabrique d'un élu atypique, ancien maire d'une petite ville industrielle de Pennsylvanie, qui cultive une image de proximité avec les classes populaires et en est devenu un "personnage" à part entière de la politique aux Etats-Unis. Le 13 mai 2022, John Fetterman a subi un AVC, quelques mois avant son élection en tant que sénateur. En février 2023, on apprenait qu'il était en outre entré volontairement à l'hôpital pour dépression, levant publiquement un tabou sur la santé mentale dans une fonction à haute responsabilité.

En osant le short en plein hiver lors de l'investiture de Trump, Fetterman a donc encore marqué les esprits. Reste à savoir si ces coups d'éclat seront une aide ou un handicap quand il s'agira pour les démocrates de travailler dans une administration républicaine dans les prochains mois.