Guerre en Ukraine : Trump menace Poutine, mais assure rendre un "grand service à la Russie"

Quarante-huit heures après son investiture, Donald Trump s'est saisi du brûlant dossier de la guerre en Ukraine. Le nouveau président américain n'a pas hésité à sortir les muscles.

"Je ne cherche pas à faire du mal à la Russie. J'aime le peuple russe et j'ai toujours eu de très bonnes relations avec le président Poutine", a commencé par rappeler Donald Trump ce mercredi 22 janvier dans un post publié sur le réseau Truth Social, allant jusqu'à remémorer l'aide apportée par la Russie aux États-Unis dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale. "Tout cela étant dit, je vais rendre un grand SERVICE à la Russie, dont l'économie est en déclin, et au président Poutine. Réglez le problème maintenant et ARRÊTEZ cette guerre ridicule !" a lancé le 47e président des États-Unis fraîchement investi.

Dans son viseur, la guerre entre Moscou et Kiev, à laquelle il avait promis de mettre fin "en 24 heures" durant sa campagne présidentielle. S'il a depuis revu ses objectifs, se laissant finalement "six mois" pour parvenir à un cessez-le-feu, Donald Trump n'aura pas attendu plus de 48 heures après son investiture pour se saisir de ce dossier brûlant. Appelant à "mettre fin à cette guerre, qui n'aurait jamais dû commencer [s'il avait] été président", le nouveau locataire de la Maison Blanche n'a pas hésité à faire preuve de son légendaire franc-parler ni d'user de son arme préférée : la menace.

"Si nous ne parvenons pas à un 'accord', et bientôt, je n'aurai d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes, de tarifs et de sanctions sur tout ce qui sera vendu par la Russie aux États-Unis et à divers autres pays participants", a-t-il averti. Et de renchérir : "Nous pouvons le faire [mettre fin à la guerre en Ukraine ndlr.] de manière facile ou de manière difficile – et la manière facile est toujours la meilleure." À bon entendeur…