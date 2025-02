Élections législatives en Allemagne : Friedrich Merz, leader des conservateurs, futur chancelier ? Un défi de taille à relever

Les élections législatives allemandes auront lieu dimanche 23 février. Le favori dans les sondages est Friedrich Merz, le chef de file des conservateurs, ce qui inquiète les Verts et les sociaux-démocrates.

L'Allemagne devrait bientôt avoir un nouveau chancelier. Les élections législatives auront lieu dimanche 23 février et le chef de file du parti majoritaire sera élu à la tête de la chancellerie. Selon les sondages, à seulement quelques heures du scrutin, le parti conservateur (CDU-CSU) arrive en tête avec 30 % d'intention de vote. Il se place en tête, suivi de l'AfD (extrême droite) qui en cumule 20 %, puis des sociaux-démocrates (SPD, 15 %, parti d'Olaf Scholz), et enfin des Verts (14 %).

Friedrich Merz a assuré lors d'un ultime débat télévisé avec Olaf Scholz, l'actuel chancelier, le mercredi 19 février, que ses deux objectifs sont de résoudre "la migration et l'économie". De plus, le chef de file des conservateurs souhaite faire barrage à l'extrême droite. Pour autant, cela n'a pas empêché le parti de voter des mesures avec l'AfD sur les sujets migratoires, ce qui inquiète les sociaux-démocrates et les Verts.

Une difficile coalition à former ?

S'il s'avère que les sondages sont vrais et que Friedrich Merz devient bien chancelier, il devra former une alliance. En effet, le Bundestag (parlement allemand) est élu selon un système mixte combinant un scrutin uninominal et une représentation proportionnelle. De plus, aucun parti n'a réuni la majorité absolue depuis les années 1950. Alors, des alliances sont nécessaires, un peu comme actuellement à l'Assemblée nationale en France.

Afin de pouvoir gouverner, l'éventuel futur chancelier conservateur pourrait s'allier avec l'extrême droite. Or, selon les sondages, les deux partis ne réuniraient qu'une majorité (30 % + 20 %) qui n'est pas encore garantie. Alors, il pourrait s'allier à la gauche, avec les sociaux-démocrates et les Verts, formant ainsi une alliance qui représenterait 59 % du Parlement, toujours selon les sondages. Une majorité plus sûre mais qui le pousserait à faire des compromis politiques, notamment sur les sujets migratoires. De plus, sa campagne a des airs trumpistes, comme le rapporte BFM-RMC. Son slogan, "Une Allemagne dont nous pouvons de nouveau être fiers", ressemble beaucoup à celui de Donald Trump. Friedrich Merz a aussi d'ores et déjà affirmé qu'il s'opposerait à la parité dans son gouvernement.

Qui est Friedrich Merz ?

Friedrich Merz est âgé de 69 ans. Il est catholique, marié et père de trois enfants. Son expérience politique n'est pas très fournie. Il a été député au Bundestag et au Parlement européen, mais jamais maire, ministre ou président d'un Land (équivalent des régions en Allemagne). Il s'est éloigné de la sphère politique en 2002, lorsque Angela Merkel est arrivée à la tête du groupe des députés de la CDU au Parlement, la trouvant trop centriste. Il a d'ailleurs engagé un virage à droite depuis son arrivée à la tête de la CDU, lorsque la chancelière a quitté le pouvoir.

Friedrich Merz s'est alors tourné vers le privé et les grandes entreprises, comme AXA, HSBC et BlackRock, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Son expérience dans les assurances et les banques lui donne d'ailleurs de la crédibilité concernant son ambition économique pour l'Allemagne, tout en inquiétant les partisans de gauche.