Guerre en Ukraine : "une manière de prendre la Russie à la gorge", la France annonce des sanctions dévastatrices

Le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine - Iouri Ouchakov - indique s’attendre à des pourparlers jeudi matin en Turquie pendant lesquels des questions "politiques" et "techniques" seront abordées, sans en dire plus sur la présence, ou non, du maître du Kremlin. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé aux sanctions "les plus fortes" jamais prises contre Moscou si Poutine n'était pas présent.

15:36 - Le chancelier allemand met en garde l'Europe et les Etats-Unis

Le chancelier allemand exhorte Européens et Américains à refuser une "paix dictée" par la Russie à l’Ukraine. Friedrich Merz a jugé d’une "importance capitale" que les Occidentaux "ne se laissent pas diviser" sur ce conflit, et appelé à "maintenir la plus grande unité possible entre les partenaires européens et américains", lors de son discours de politique générale, ce mercredi 14 mai 2025.