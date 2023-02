Mort de Philippe Tesson : "Je ne suis pas né pour mourir", le journaliste est parti à 94 ans

Philippe Tesson, journaliste et chroniqueur littéraire, est mort dans la nuit du 1er février 2023 à l'âge de 94 ans. Avec une carrière très remplie, l'homme était une figure du monde littéraire parisien.

Il était journaliste, chroniqueur et même directeur de théâtre. Philippe Tesson est mort dans la nuit du mercredi 1er février 2023 à 94 ans, après une longue vie dédiée aux lettres. Le journaliste a poussé son dernier souffle "paisiblement et entouré de ses enfants", à son domicile de Chatou, dans les Yvelines, a annoncé sa famille ce jeudi 2 février au Figaro.

Philippe Tesson, figure du journalisme

Philippe Tesson avait commencé son impressionnante carrière au journal Combat à l'âge de 30 ans, en 1958. Mais s'il y a bien un titre de presse dont l'homme était indissociable c'est Le Quotidien de Paris. L'homme avait fondé le journal et pris la tête en 1974 jusqu'à l'arrêt de la publication vingt ans plus tard. Philippe Tesson a aussi écrit pour Le Canard Enchaîné, Le Point ou encore Le Figaro Magazine, titre dans lequel il tenait une chronique sur le théâtre, un sujet qui le passionnait depuis toujours, autant que l'écriture. Philippe Tesson se décrivait d'ailleurs comme "un écrivain du moment" en tant que journaliste.

C'est à ses côtés que de nombreux journalistes et éditorialistes se sont formés. Parmi des noms célèbres on peut citer Catherine Pégard, Claire Chazal, Jean-Marc Sylvestre ou encore Eric Zemmour.

Journaliste mais aussi éditorialiste et chroniqueur

Dans les années 1990, le journaliste est passé des pages de journaux aux plateaux de télévision en devenant chroniqueur pour des chaînes comme Paris Première, France 3 ou France 2. Ses chroniques étaient le plus souvent littéraires. Cet amour pour les lettres s'est illustré dans le journalisme mais aussi dans le théâtre puisque Philippe était devenu directeur du théâtre Poche-Montparnasse dans le VIe arrondissement de Paris. Autant de casquettes qui faisaient du nonagénaire une figure du monde littéraire parisien.

Cet attrait pour la culture est une grande part de l'héritage que Philippe Tesson laisse à ses enfants, qui évoluent dans le même cercle. Le journaliste était le père de l'écrivain Sylvain Tesson et de la journaliste Daphné Tesson.

Philippe Tesson et des positions résolument politiques

Par les titres de presse dans lesquels il est passé mais aussi par ses positions personnelles très engagées et souvent tranchées, Philippe Tesson tenait des postures très politiques. Le Quotidien de Paris était un journal qui soutenait le camp Giscard et s'opposait au socialisme de François Mitterrand, malgré la relation aimable que les deux hommes avaient avant les années 1960. Avant cela Philippe Tesson s'était farouchement opposé à la politique de Charles de Gaulles avant d'avoir un avis plus nuancé sur le général. Ces dernières années, Philippe Tesson s'était présenté comme un soutien indéfectible d'Emmanuel Macron en 2017, se décrivant également comme "résolument de droite". "À 90 ans, on n'est plus à gauche. Même Mélenchon changera", s'amusait-il dans des propos rapportés par Le Parisien.