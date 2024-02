Affaire PPDA : l'enquête étendue à trois accusations de viols et d'agression sexuelle

L'enquête visant Patrick Poivre d'Arvor s'élargit à trois autres accusations de viols et d'agression sexuelle ce mercredi 28 février. L'ancien présentateur de TF1 a déjà été mis en examen après les accusations de Florence Porcel.

L'affaire Patrick Poivre d'Arvor se poursuit. Alors qu'une information judiciaire est en cours contre l'ancien présentateur de TF1 après les accusations formulées par Florence Porcel, le parquet de Nanterre annonce l'élargissement de l'enquête à des faits dénoncés par trois autres femmes. L'homme de 75 ans a déjà été mis en examen pour "viol par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction" fin décembre.

La décision intervient ce mercredi 28 février 2024 avec la fin de la deuxième enquête préliminaire concernant les accusations de violences sexuelles visant Patrick Poivre d'Arvor et ouverte en décembre 2021. Sur les 22 accusations formulées par des femmes différentes, 19 ont été classées sans suite, mais les trois autres qui portent sur deux viols et une agression sexuelle qui auraient été commis entre 2007 et 2018 doivent faire l'objet d'investigations.

"Après avoir fait procéder à plusieurs auditions libres de la personne mise en cause et d'une confrontation, et à l'issue d'une étude attentive de chacun des faits, le parquet de Nanterre a classé sans suite les faits apparaissant comme prescrits" ou n'étant pas "susceptibles de qualification pénale" a expliqué le parquet de Nanterre à franceinfo. Selon cette déclaration, les deux accusations de viols et celle dénonçant une agression sexuelle échapperaient à la prescription et pourraient donc être jugées. L'ancien journaliste devra donc être à nouveau entendu par les juges d'instruction sur des différentes affaires et pourra, selon les conclusions de magistrats, être à nouveau mis en examen.