Mort de Pascal Danel : de quoi est décédé le chanteur yéyé ?

Le chanteur yéyé connu pour son titre Les neiges du Kilimandjaro est décédé à l'âgé de 80 ans a-t-on appris ce jeudi 25 juillet. Le fils de Pascal Danel a précisé les circonstances du décès de l'artiste.

Il était connu pour avoir chanté Les neiges du Kilimandjaro. Le chanteur Pascal Danel est mort à l'âge de 80 ans a fait savoir son entourage à l'AFP ce jeudi 25 juillet. L'artiste, figure de la période yéyé, est "décédé cette nuit à l'hôpital", a précisé son agent Christian Jaune à l'agence de presse. Pascal Danel "a été opéré et a fait un malaise cardiaque" a ajouté le fils du chanteur, Jean-Pierre Danel.

L'octogénaire qui s'est fait connaître dans les années 1960 était devenu très discret ces dernières années, mais a continué de se produire sur scène lors d'événements caritatifs jusqu'il y a une dizaine d'années. Il avait donné de la voix pour le concert du 70ème anniversaire des Petits Frères des Pauvres en 2016.

C'est en 1966 que Pascal Danel a connu le succès avec ses chansons La plage aux romantiques puis Les neiges du Kilimandjaro, qui restera son plus grand tube. Ce titre s'est écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires et a été adapté en six langues. Inspirée d'une nouvelle d'Hemingway, la chanson est apparue dans le film éponyme de Robert Guédiguian sorti en 2011, plus de quarante ans après le succès de la chanson de Pascal Danel.

Les chansons de Pascal Danel, dont plusieurs ont été arrangées par Laurent Voulzy à la fin des années 1960, ont permis au chanteur guitariste de faire plusieurs tournées et de s'offrir la scène de l'Olympia. Après ce succès, l'artiste a lâché le micro pour se tourner vers la télévision et a produit des émissions dans les années 1980 : Cadence 3 et Macadam sur France 3. Mais il est aussi revenu sur scène lors de la tournée Age tendre qui réunissait les stars de la chanson des années 1960 à 1980. Il a continué à faire des apparitions sur scène mais aussi à la télévision après les années 2000 et a participé à l'émission Les Grands du rire en 2009.