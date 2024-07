Maladie de Céline Dion : son état de santé s'améliore, un traitement proposé par un médecin français

Céline Dion souffre d'une maladie grave et rare, qui impacte son quotidien. Mais la star "se sent mieux", a fait une proche, et l'espoir de trouver un remède est réel.

Voir Céline Dion chanter à nouveau, quel événement exceptionnel ! La star québécoise, qui a captivé le monde avec sa voix puissante et ses performances inoubliables pendant des décennies, a dû mettre sa carrière entre parenthèses à cause de la maladie, qui touche sa voix et son corps. Sa présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques ce vendredi 26 juillet 2024 est donc un présage d'espoir pour elle et un signe que son état de santé lui offre un moment de respiration.

En 2021, Céline Dion a révélé qu'elle souffrait d'une pathologie rare, qui l'a contrainte à reporter puis annuler tous ses concerts, y compris ceux de sa résidence à Las Vegas. En décembre 2022, Céline avait partagé un message vidéo émouvant sur ses réseaux sociaux, expliquant que la maladie neurologique dont elle souffrait était le syndrome de l'homme raide.

Le syndrome de l'homme raide est une affection auto-immune rare qui touche le système nerveux central. Elle se caractérise par des spasmes musculaires sévères et une raideur progressive des muscles du tronc et des membres. Ces symptômes peuvent être invalidants et affecter la qualité de vie des personnes atteintes. Les crises peuvent être déclenchées par divers facteurs, comme le stress ou le bruit, et peuvent rendre les mouvements quotidiens extrêmement douloureux et difficiles.

Céline Dion a toujours été une artiste dévouée à ses fans, mais cette maladie a changé la donne. Elle a exprimé sa profonde tristesse de ne pas pouvoir se produire sur scène comme elle le souhaitait. La douleur et les spasmes musculaires constants rendent les répétitions et les performances extrêmement difficiles. Les traitements pour le syndrome de l'homme raide incluent généralement des médicaments pour soulager les symptômes et la physiothérapie pour maintenir la mobilité, mais il n'existe pas de solution définitive.

Malgré ces défis, Céline Dion reste déterminée à se battre contre la maladie. Elle a affirmé travailler en étroite collaboration avec ses médecins et kinésithérapeutes pour gérer les symptômes et retrouver autant de mobilité que possible. Elle a également exprimé sa gratitude envers ses fans pour leur soutien inébranlable et leur compréhension pendant cette période difficile.

Une carrière marquée une énergie exceptionnelle

Céline Dion a débuté sa carrière à un jeune âge. Dès les années 1980, elle était déjà une star montante au Canada et en Europe. Sa percée internationale est survenue au début des années 1990 avec des succès comme "The Power of Love" et "My Heart Will Go On", le thème du film Titanic. Sa carrière a été jalonnée d'énormes succès, de récompenses prestigieuses, et de tournées mondiales qui l'ont solidifiée en tant que superstar internationale.

En 1999, Céline a pris une pause de sa carrière pour s'occuper de son mari, René Angélil, qui combattait un cancer. René a succombé à la maladie en 2016. Depuis, la star s'est lancée dans de nombreux projets, a gardé un rythme effréné de travail à Las Vegas avec des concerts réguliers, avant d'être touchée par la maladie.

Céline Dion en a très peu parlé, longtemps. Depuis l'annonce de sa maladie et l'annulation de tous ses concerts, la chanteuse s'est d'ailleurs tenue loin des projecteurs, les rares informations sur son état de santé étant distillés par ses proches dans les médias outre-Atlantique. "Elle travaille fort, mais elle n'a pas le contrôle de ses muscles. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'elle a toujours été disciplinée. Elle a toujours travaillé fort", confiait notamment Claudette Dion en décembre dernier au média québécois 7 Jours. Et d'ajouter : "C'est sûr que, dans nos rêves à nous et dans les siens, l'idée est de revenir sur scène. Dans quel état ? Je ne le sais pas. Les cordes vocales sont des muscles, et le cœur aussi est un muscle. (...) Comme c'est un cas sur des millions, les scientifiques n'ont pas fait tant de recherche que ça, parce que ça ne touchait pas tant de monde que ça."

Un quotidien marqué par la maladie

La diva a cependant accepté de dévoiler son quotidien dans un documentaire sur Prime Vidéo le 25 juin 2024, intitulé Je suis Céline Dion. "Elle s'est montrée sans fard, de manière très authentique, a décrit à cette occasion la réalisatrice Irene Taylor à l'AFP. Dans ses joies, comme dans ses peines". Une des scènes les plus marquantes de ce film est celle où Céline Dion est en pleine crise, immobile et incapable de parler, ou une autre où elle est prise de spasmes jusqu'à ce que son corps se raidisse et qu'elle ne puisse plus contrôler ses mouvements. Mais l'optimisme prévaut : "Si je ne cours pas, je marcherai. Si je ne marche pas, je ramperai", raconte-t-elle.

Ces dernières semaines, pour assurer la promotion du film, la cinéaste a aussi donné des nouvelles de santé de Céline Dion à la presse. "Elle se sent mieux. Elle est plus confiante maintenant qu'elle a les soins dont elle a besoin. Le fait d'avoir mis un nom sur sa maladie a tout changé pour elle", a souligné Irène Taylor.

Avant la diffusion de ce documentaire, Céline Dion avait rassuré ses fans, la scène des Grammy Awards, pour remettre à Taylor Swift son trophée de meilleur album de l'année, le 5 février.

Un traitement pour guérir la maladie de Céline Dion ?

La maladie dont souffre Céline Dion est orpheline. Si elle n'a actuellement aucun traitement, c'est parce qu'elle est trop rare pour que les investissements publics et même privés se soient orientés sur ce type de recherche médicale, faute de rentabilité à prévoir pour les potentiels médicaments qui pourraient être mis sur le marché.

Mais une équipe de scientifiques de l'institut hospitalo-universitaire de Montpellier, spécialisé dans la prise en charge des maladies auto-immune, assure pouvoir trouver un remède. "On est en capacité de développer des biothérapies très personnalisées. Donc, à chaque patient, pratiquement, on peut développer une immunothérapie qui va bien. On a les équipes scientifiques, les équipes médicales, les plateaux techniques qui nous permettent de faire ça et on le fera volontiers si on a les moyens", a assuré en juin Christian Jorgensen, directeur de l'institut, auprès d'Europe 1.

Invité par la suite sur France Bleu Hérault, il a lancé un message à la star, assurant que pour débuter les recherches, il fallait compter sur un investissement de 10 millions d'euros. "Ce n'est pas forcément des gens à qui on peut proposer un plan de développement scientifique, donc je ne pense pas que Céline Dion elle-même ait eu une proportion concrète, mais peut-être qu'avec la presse, ça peut arriver jusqu'à elle. Je pense que pour elle, 10 millions d'euros ce n'est pas grand-chose, et ce n'est pas du tout une plaisanterie, si quelqu'un arrive avec 10 millions d'euros pour mettre au point un biomédicament, dans deux ans, il est prêt", a-t-il avancé.