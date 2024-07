Aya Nakamura et la Garde Républicaine : l'extrême droite s'insurge

Très attendue pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, Aya Nakamura a interprété plusieurs extraits de ses plus grands tubes, accompagnée de la Garde Républicaine. Une séquence qui a fait bondir l'extrême droite.

La séquence n'aura laissé personne indifférent. Au milieu d'une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui fera date, la star française internationale Aya Nakamura a surgi de la prestigieuse Académie française, vêtue de doré, pour interpréter des extraits de ses plus célèbres tubes, "Pookie et "Djadja", savamment mêlés à une reprise du "For me, formidable" de Charles Aznavour. Le tout, accompagnée de la Garde républicaine, qui a notamment entonné le refrain de "Djadja" avec la chanteuse. "Ce moment célèbre le pouvoir unificateur de la langue française, influencée par diverses communautés à travers le temps", a applaudi le Comité olympique sur X. Mais cet enthousiasme est loin d'être unanime.

Du côté de l'extrême droite, le spectacle d'Aya Nakamura et de la Garde Républicaine n'est pas passé. "Quelle honte !" S'est insurgé le porte-parole du Rassemblement national Julien Odoul, avant d'ironiser sur les paroles de la chanteuse : "Aya Nakamuraa y a pas moyen ! L’ouverture des Jeux Olympiques est un saccage pour la culture française." Dans le même temps, l'eurodéputée Marion Maréchal a déploré "l’humiliation de la Garde républicaine obligée de danser sur du Aya Nakamura".

Ce n'est pas la première fois qu'Aya Nakamura essuie des attaques de la part de l'extrême droite. Au mois de mars, la rumeur d'une possible interprétation d'Edith Piaf par la star lors de la cérémonie des JO-2024 avait suscité une levée de bouclier. Le groupuscule d'ultradroite Les Natifs avait même écrit sur une banderole : "Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !"