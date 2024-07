Aya Nakamura : pas de Piaf mais un autre géant de la chanson pour la cérémonie des JO

Aya Nakamura se produira bien lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, ce vendredi 26 juillet. Elle reprendra deux titres d'un monument de la chanson française.

La cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024 se dessine, et la liste des artistes qui se produiront sur la scène avec. Philippe Katerine, Julienne Armanet, Sofiane Pamart et Cerrone participeront notamment à cet énorme show rassemblant 10 500 sportifs dans la capitale française. De plus, l'arrivée, pas si discrète, de Céline Dion et de Lady Gaga à Paris a fait naître la rumeur de leur participation à la cérémonie d'ouverture. Une chose est sûre, l'artiste française Aya Nakamura performera bien ce vendredi 26 juillet sur la Seine.

Elle reprendra deux titres de Charles Aznavour

Plus d'un milliard de téléspectateurs devraient avoir leurs yeux rivés sur leur écran pour suivre la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, ce vendredi en début de soirée. La foule pourra notamment observer les performances de l'artiste française à la renommée internationale, Aya Nakamura. Accompagnée des musiciens de la Garde Républicaine et des choristes du Coeur de l'Armée française, elle devrait tout d'abord interpréter deux de ses tubes, Djadja et Pookie tiendraient la corde. Mais ce n'est pas tout. D'après les informations du quotidien L'Équipe, l'artiste francophone la plus écoutée à travers le globe devrait aussi interpréter deux morceaux de l'iconique Charles Aznavour : For me formidable et La bohème. Sa performance devrait avoir lieu depuis le Pont des Arts, entre l'Institut de France et le Musée du Louvre.

De quoi relancer la polémique ?

Après les nombreuses critiques qui ont circulé depuis des mois autour du choix d'Emmanuel Macron de faire chanter Aya Nakamura en ouverture des Jeux olympiques, l'officialisation de sa présence pourrait une nouvelle fois raviver les braises. Pour rappel, en mars dernier, le collectif identitaire Les Natifs, qui se décrit comme des "jeunes Parisiens fiers et enracinés", avait installé une banderole à Paris, où il était inscrit : "Y'a pas moyen Aya. Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako."

Ce à quoi Aya Nakamura avait elle-même répondu sur les réseaux sociaux, sortant de sa réserve : "Vous pouvez être raciste mais pas sourd. C'est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal (sic)". La polémique était montée jusque dans la sphère politique : "La violence des propos racistes et sexistes contre Aya Nakamura au prétexte fallacieux de ne pas l'apprécier artistiquement confine au harcèlement national contre une jeune femme ! Et le racisme n'est pas une opinion c'est un délit", écrivait de son côté Marlène Schiappa, alors Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.