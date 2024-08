Tom Cruise : une présence symbolique mais décriée à la cérémonie de clôture

L'acteur de Mission Impossible aura une place de choix lors de la cérémonie de clôture des Jeux. Sa présence fait tout de même polémique à cause de son appartenance à la Scientologie.

C'est officiel, Tom Cruise aura un rôle important dans la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, qui aura lieu dimanche 11 août au Stade de France. Si la mise en scène de ce spectacle est à nouveau signée Thomas Jolly, l'organisation des Jeux de Los Angeles 2028 (" LA 28 ") a préparé une séquence, ce qui a pour but de passer le flambeau au prochain pays hôte. C'est donc " LA 28 " qui a pris la décision de faire participer l'acteur. Connu pour son rôle dans Mission Impossible, et surtout pour ses cascades hors normes, il devrait effectuer des figures impressionnantes au Stade de France, rapporte BFMTV-RMC.

La présence de Tom Cruise était connue, bien que " LA 28 " ait tenté de garder cette information secrète, à cause des nombreuses scènes tournées dans les rues de Paris. L'acteur a notamment été vu au guidon d'une moto sur le pont Bir Hakeim à Paris (XVIe). Les fans ont tout d'abord cru au tournage d'un nouvel opus de Mission Impossible, mais la présence de l'acteur pendant toute la durée des Jeux leur a mis la puce à l'oreille.

Scientologie et polémique

Si Tom Cruise est très populaire pour ses rôles dans le cinéma, sa personnalité dans la vraie vie dérange. En effet, l'acteur est l'ambassadeur de la Scientologie, qui est considérée comme une secte en France depuis 1995, mais qui est une religion aux États-Unis. Pour Lucas Le Gall, victime de la Scientologie et auteur d'Un milliard d'années, dans les secrets de la Scientologie (éd. du Cherche midi), "c'est insupportable", confie-t-il à nos confrères d'Enquête d'actu. L'homme est écœuré de la présence de l'acteur à la cérémonie de clôture, d'autant plus qu'il a déjà été décoré des insignes de Chevalier des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture, Rachida Dati, le 27 juillet.

Il alerte également sur la volonté de la Scientologie de faire son retour en France. Cette secte n'a pas autant de succès dans l'Hexagone que de l'autre côté de l'Atlantique, alors ses membres tentent par tous les moyens de recruter de nouveaux adeptes. Le siège français de la Scientologie a été inauguré au printemps, à seulement 300 mètres du Stade de France, où va se dérouler la cérémonie de clôture. Un lieu stratégique puisqu'il est proche géographiquement de plusieurs grandes entreprises, comme EDF, la SNCF, les studios de cinéma du Lendit, le Conseil régional à Saint-Ouen… Autant de cibles pour la secte, qui pourrait aussi viser les habitants des quartiers populaires alentours.

Avec ses 12 millions de membres revendiqués, la Scientologie se décrit comme " une religion qui fournit un chemin précis menant à une compréhension totale et certaine de sa vraie nature spirituelle et de ses rapports avec soi, sa famille, les groupes, l'humanité, toutes les formes de vie, l'univers matériel, l'univers spirituel et l'Être suprême ". Le but est de devenir immortel par sa puissance spirituelle. Comme cela est souvent le cas dans les sectes, une fois qu'on est membre, il faut gravir les échelons. Le niveau de Tom Cruise dans la secte n'est cependant pas connu. Celui-ci est devenu adepte de la Scientologie à la fin des années 1980, après y avoir été invité par sa femme de l'époque, Mimi Rogers. Il est également devenu proche du chef ecclésiastique de la secte, David Miscavige.