Kendji Girac s'excuse auprès de ses fans avec sa nouvelle chanson "Si seulement…"

Avec son nouveau titre Kendji Girac revient sur sa blessure par balle survenue au printemps dernier. Le chanteur fait son retour sur la scène musicale avec une ballade qu'il dédie à son public.

Kendji Girac fait son retour avec un nouveau morceau. Dans un post Instagram publié le jeudi 29 août, le chanteur gipsy a annoncé la sortie d'un nouveau single et laissé entendre un retour prochain sur scène. "J'ai pris le temps de travailler une belle chanson, d'aller chercher au fond de mon cœur, de vouloir dire ce que j'avais envie de dire, vraiment du plus profond de mon âme", a déclaré le chanteur à ses fans qui attendaient son retour depuis de nombreux mois.

La révélation de The Voice semble amorcer un tout nouveau chapitre de sa vie. Avec cette ballade intitulée Si seulement, disponible depuis ce vendredi 30 août sur toutes les plateformes de streaming, Kendji revient sans détour sur l'épisode tragique qu'il a vécu au printemps dernier. Mêlant explications et excuses, le morceau écrit par Vianney, un ami proche du chanteur, est le premier extrait d'un futur album qui devrait sortir avant la fin d'année.

"Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène j'ai laissé mon sourire." Dans ce morceau qu'il a voulu "rien que" pour son public, Kendji Girac raconte le revers de la médaille du succès. Il explique n'avoir pas réussi à parler de la tourmente dans laquelle il se trouvait "de peur de gâcher la photo", il faut dire qu'en dix ans de carrière Kendji Girac a brillé par ses mélodies douces et enjouées aux sonorités gitanes. L'interprète de Bella et d'Andalouse a cette fois voulu s'adresser à ses fans, estimant qu'il leur devait certaines explications. "C'est la première fois que je vous tutoie dans cette chanson parce que c'est toi mon public qui a été là depuis dix ans. Je me devais de faire une chanson rien que pour toi" leur a-t-il dit dans une vidéo annonçant la sortie du single.

Le public avait besoin de comprendre

Grièvement blessé par balle en avril dernier, lors d'une dispute conjugale Kendji Girac avait vu toute sa vie privée déballée dans la presse. Touché au thorax, fortement alcoolisé et sous l'emprise de cocaïne, il avait été hospitalisé pendant plusieurs jours. Dans cette affaire, le chanteur avait déclaré avoir "simulé un suicide" pour retenir sa compagne qui menaçait de le quitter, mais il était ensuite revenu sur ses propos. La justice avait classé l'affaire sans suite, mais pour certains de ses fans cet épisode restait un véritable choc.

En mai dernier, le chanteur était sorti du silence pour présenter des excuses à son public dans un texte diffusé sur sur ses réseaux sociaux. Un moins plus tard, il avait publié une vidéo où il s'adressait directement à son public. "Je veux m'excuser auprès de ceux que j'ai blessés, à qui j'ai fait de la peine. […] Ça me tient à cœur de vous remercier pour avoir été bienveillant et ne pas m'avoir jugé alors que je vous ai fait de la peine", avait-il déclaré à ses fans qui attendaient depuis le retour de l'artiste. La chanson Si seulement, hautement symbolique, est l'occasion pour Kendji Girac de marquer son retour en toute transparence avec son public.