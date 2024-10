C'est historique ! Saurez-vous reconnaitre la chanteuse française qui a servi de modèle à cette poupée Bratz ?

La célèbre marque américaine Bratz vient de présenter un tout nouveau modèle de poupée sur ses réseaux sociaux, et pour la première fois, celle-ci est à l'effigie d'une star française.

Connue et reconnue depuis le début des années 2000 pour ses poupées mannequins, la marque américaine Bratz a publié, le 12 septembre, sur son compte Instagram, plusieurs images d'un modèle inédit de poupée. A première vue, rien de plus normal pour une marque qui commercialise des poupées depuis plus de vingt, mais c'est en réalité une vraie nouveauté pour la marque, puisque - cocorico ! - pour la première fois, elle s'inspire d'une célébrité française.

Bien que la présentation de la figurine reçoive un engouement certain (87 000 like sous le post de Bratz et presque autant sous ceux de la créatrice de la poupée), aucune date de sortie n'a été annoncée, ni même des informations sur une potentielle commercialisation. Depuis plusieurs années, la société américaine à l'origine de ces poupées mannequins représente de nombreuses personnalités de la scène mondiale sans pour autant les mettre en vente.

Difficile de ne pas reconnaître l'une des personnalités françaises les plus en vogue ces dernières années, mais prêtez-vous au jeu avec l'image ci-dessous...

Derrière cette chevelure platine, ces joues poudrées et cette robe florale, se cache la chanteuse Aya Nakamura. La marque, et surtout la créatrice de la poupée, une Française connue sur Tiktok sous le pseudo Monsterlool, se sont inspirées du look de l'interprète de Djadja lors du Met Gala 2024, où elle a fait sensation en mai dernier. Sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York, la jeune femme était arrivée dans une robe brodée de cristaux aux détails floraux, confectionnée par la maison Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing.

En apparence, cela peut sembler assez banal, mais c'est une consécration de plus pour Aya Nakamura qui rejoint des superstars comme Beyoncé, Lady Gaga ou Bruno Mars, sur le banc des chanteurs à avoir sa propre poupée Bratz. Ces figurines ne sont d'ailleurs pas ciblées que par les plus jeunes : aux Etats-Unis elles font partie intégrante de la culture populaire et certains collectionneurs se les arrachent. Pour la chanteuse française, c'est aussi un signe de plus sa popularité outre-Atlantique puisqu'elle devient la première artiste française à être mise à l'honneur par la marque, quelques mois après sa présence remarquée sur le tapis rouge du Met Gala à New York.

L'artiste francophone la plus écoutée dans le monde - après Yseult qui lui a tout récemment pris la première place - renforce un peu plus sa stature de star internationale alors qu'en France, elle avait fait l'objet de nombreuses polémiques quant à sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, visionnée par près de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde. Excusez du peu.