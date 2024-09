Iris Mittenaere blessée : son compagnon en garde à vue, après une plainte pour violences sur conjointe

Apparue blessée à la main lors de l'Etam Show mardi soir, l'ex-Miss France a porté plainte ce mercredi matin contre son compagnon pour violences.

Les pansements à la main gauche de l'ex-Miss France et ex-Miss Univers n'étaient pas passés inaperçus mardi soir lors de la 17e édition de l'Etam Show. Selon les informations de Voici, depuis confirmées par Le Parisien, le compagnon d'Iris Mittenaere a été interpellé vers 17h40 le 24 septembre et placé en garde à vue dans la foulée pour violences sur conjointe n'excédant pas huit jours d'ITT. Une garde à vue dans un commissariat du 18e arrondissement de la capitale qui aurait été prolongée ce mercredi après-midi, aux alentours de 16h20.

D'après les informations du Parisien, les violences subies par la reine de beauté seraient décrites comme "légères". Iris Mittenaere n'aurait, dans un premier temps, pas souhaité porter plainte contre son compagnon. Mais l'ex-Miss France se serait finalement ravisée dans la matinée ce mercredi.

Qui est Bruno Pelat, son nouveau compagnon ?

Alors qu'Iris Mittenaere avait confirmé en mai dernier que son histoire avec l'homme d'affaires et manager d'influenceurs Diego El Glaoui était terminée, après un peu plus de quatre ans de relation, l'ex-Miss France semblait avoir retrouvé l'amour au début de l'été. Son nouveau compagnon, un certain Bruno Pelat, serait le fils d'un magnat de l'immobilier. Mais au-delà de son statut de riche héritier, peu d'autres informations le concernant n'ont été révélées jusqu'à présent.

Élue Miss France en 2016, Iris Mittenaere était entrée un peu plus dans l'histoire des reines de beauté en devenant, la même année, Miss Univers. Un titre que la France ne parvenait plus à remporter depuis plus de 60 ans. Celle qui suivait initialement des études de chirurgie dentaire avant de remporter le célèbre concours de beauté s'est depuis imposée dans le paysage médiatique français en animant différents programmes de divertissement sur TF1.