Bruno Pelat condamné pour violences conjugales : qu'a subi Iris Mittenaere, son ex-compagne ?

L'ancien conjoint d'Iris Mittenaere, Bruno Pelat, a été condamné à de la prison ferme pour des violences conjugales à l'égard de l'ancienne Miss France. Il ne s'agit pas de sa première condamnation.

Iris Mittenaere a obtenu la condamnation de son ex-compagnon, Bruno Pelat, qu'elle accuse de violences conjugales. Âgé de 22 ans, l'homme a été jugé dans la soirée du 6 au 7 novembre 2024 au tribunal correctionnel de Paris lors d'un procès à huis clos. Il a été condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis, ont fait savoir l'avocate dans l'ancienne Miss France et le parquet de Paris. Sa peine de prison ferme sera respectée à domicile sous bracelet électronique. L'homme est également contraint à une obligation de soins et à une interdiction d'entrer en contact avec la reine de beauté ou de s'approcher de son domicile.

Bruno Pelat qui a entretenu une relation amoureuse avec Iris Mittenaere pendant quelques mois a été reconnu coupable de violences sur son ex-compagne, notamment de faits remontant à la soirée du 25 septembre durant laquelle il lui a tapé la tête contre un mur, l'a insultée et menacée de lui faire perdre ses contrats professionnels d'après les précisions du Parisien. Le jeune homme avait été interpellé peu de temps après les faits et devait être jugé en comparution immédiate à l'issue de sa garde à vue, le 27 septembre. Le procès avait toutefois été reporté pour permettre la présence d'Iris Mitttenaere qui n'était alors pas "en capacité psychologique" d'assister à l'audience selon son avocate. Dans l'attente de son procès, Bruno Pelat était placé sous contrôle judiciaire et déjà interdit de tout contact avec son ex-compagne.

De précédentes condamnations

Ce n'est pas la première fois que Bruno Pelat est condamné pour des faits de violence. Il a déjà été reconnu coupable de faits similaires et de menaces de mort sur son père en juin 2022, mais aussi à l'égard d'une précédente compagne en avril 2023. La procureure avait ainsi indiqué en septembre dernier, avant le report du procès, que l'homme présentait un "recours aux menaces et à la violence qui semble être habituel dans le cadre des relations qu'il entretient avec son entourage".

Lors de sa comparution immédiate fin septembre, Bruno Pelat avait reconnu que son "impulsivité est un problème". Et le mis en cause de promettre : "Je ne vais plus entrer en contact avec elle [Iris Mittenaere, ndlr.]. Je veux qu'elle soit heureuse."

Qui est Bruno Pelat ?

Bruno Pelat n'est pas connu du monde médiatique comme les précédents compagnons de l'ancienne Miss France. Selon les informations de Closer, Bruno Pelat est un jeune homme très riche, issu d'une famille ayant fait fortune dans l'immobilier. Le magazine people écrit même que le compagnon d'Iris Mittenaere est "héritier d'un homme d'affaires", et précise que son père, qui dirige un groupe puissant dans l'immobilier, "fait partie des 100 plus riches familles de France", ce qui situe la fortune de Bruno Pelat à plusieurs dizaines de millions d'euros. Selon Voici, le couple formé par Iris Mittenaere et Bruno Pelat passe beaucoup de temps "dans le luxueux appartement" du jeune homme à Montmartre ou "dans des lieux paradisiaques à travers le monde".

Si Iris Mittenaere s'est montrée discrète concernant son couple c'est pour conserver sa relation et sa vie privée à l'abri des paparazzis. Sa relation précédente, avec Diego Glaoui, avait été très médiatique et l'ancienne Miss France avait laissé entendre que son couple avait souffert considérablement de la manière dont la presse et les médias s'étaient précipités sur leur histoire d'amour.