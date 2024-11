Quincy Jones : de quoi est mort le musicien et producteur de légende ?

Le célèbre musicien et producteur américain Quincy Jones est décédé dans la nuit du 3 au 4 novembre à Los Angeles a annoncé sa famille dans un communiqué. Il avait 91 ans.

On lui doit des succès musicaux internationaux, dont le célèbre Thriller. Le musicien et producteur Quincy Jones s'est éteint dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024 a annoncé sa famille via un communiqué publié par l'agence Associated Press. Il avait 91 ans. L'homme est mort à Los Angeles, à son domicile dans la quartier de Bel Air, entouré de sa famille selon les propos de son attaché de presse, Arnold Robinson, rapportés par AP.

"Ce soir, le cœur lourd mais brisé, nous devons annoncer le décès de notre père et frère Quincy Jones", a déclaré la famille ajoutant : "Et même si c'est une perte incroyable pour notre famille, nous célébrons la belle vie qu'il a vécue et savons qu'il n'y en aura jamais un autre comme lui".

Quincy Jones a marqué le monde de la musique et a eu une brillante carrière récompensée par 28 Grammy Awards. Une consécration pour celui qui est né dans une famille pauvre de Chicago en 1933 et qui s'est illustré dès l'adolescence en jouant de la trompette. Le musicien s'est aussi fait connaître comme arrangeur et a travaillé sur des dizaines d'albums avec de nombreux artistes dont Ray Charles, Frank Sinatra, Barbra Streisand ou encore Aretha Franklin. Mais l'une de ses collaborations les plus prolifiques est celle avec Michael Jackson sur les albums Off the Wall (1979), Thriller (1982) et Bad (1987). Parmi ces derniers, Thriller reste l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Une collaboration qui a également donné naissance au titre We are the world, écrit par Michael Jackson et Lionel Richie, produit par Quincy Jones, et récompensé par trois Grammy Awards.

Le musicien et producteur de légende a aussi travaillé pour la télévision et le cinéma en produisant la série américaine Le Prince de Bel-Air et en étant derrière les bandes originales de nombreux films entre 1961 et 2013, parmi lesquels : L'homme de fer de Don Weis (1967), La Couleur pourpre de Steven Spielberg (1985) ou encore Kill Bill de Quentin Tarantino (2003). De nombreuses productions qui n'ont pas fait oublier ses talents de trompettistes puisque l'artiste a été désigné par le magazine Time comme l'un des musiciens de jazz les plus influents du XXe siècle.