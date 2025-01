Les confessions émues de Jany, seconde femme de Jean-Marie Le Pen après sa mort

Très émue après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, sa femme Jany, qui l'a toujours soutenu, s'est exprimée au micro de BFMTV ce mardi 7 janvier. Elle décrit "un homme avec plein de générosité et d'humour".

Après avoir épousé Pierrette Lalanne en 1960, avec qui Jean-Marie Le Pen a eu trois filles, Marie-Caroline, Yann et Marine, le divorce est prononcé entre les deux en 1987. Quatre ans plus tard, "le Menhir" refait sa vie avec Jany. Ils s'installent alors dans le domaine familial de la famille Le Pen, à Montretout. Cette dernière s'est justement exprimée, ce mardi 7 janvier après la mort de son mari au micro de BFMTV : "Je me sens très... pas bien, c'est très dur, mais je vais essayer de réapprendre à vivre sans lui, dans notre maison que j'adore", a-t-elle déclaré, sensiblement émue.

Elle évoque un homme "d'une grande finesse, d'une grande culture et avec plein d'humour et de générosité vis-à-vis des gens (...) Il n'a fait de mal à personne véritablement, il a eu des idées qui ont été mal comprises, des gestes qui ont été mal saisis mais il était un homme bon, généreux", poursuit-elle. Elle a également eu un mot pour Marine qui, "la pauvre, l'a appris dans l'avion. Mais tout le monde va bien sinon", rassure-t-elle. En effet, Marine Le Pen a appris la mort de son père pendant une escale au Kenya, durant un vol entre Mayotte et la métropole française.

Un mariage religieux en 2021

Au début de leur mariage civil, à partir de 1991, les époux Le Pen font le bonheur des photographes, notamment au salon de l'Agriculture où. il est possible de les apercevoir main dans la main. Jany Le Pen se présente comme une femme au foyer désintéressée de la politique et se contente de commenter la "virilité" de son mari.

Jany et Jean-Marie Le Pen se sont ensuite mariés religieusement, en 2021, selon le rite catholique, à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine en présence d'un prêtre traditionaliste. Il s'agit d'un "geste de romantisme teinté de spiritualité", avait commenté auprès de l'AFP le proche conseiller de Jean-Marie Le Pen, Lorrain de Saint-Affrique.

Il souhaitait en faire sa candidate aux européennes de 1999

Née Jeannine Marie-Louise Paschos, elle est la fille d'un marchand d'art grec et d'une mère franco-néerlandaise. Derrière ses apparence "d'ingénue" elle devient l'une des alliées les plus fidèles de son mari dans son combat politique. Elle n'a par exemple jamais souhaité cacher son soutien à son mari dans les différentes campagnes politiques, que ce soit pour les élections présidentielles ou européennes. Elle participe également aux soupes populaires organisées par Entraide France, une association relativement proche du Front national (ex-Rassemblement national) et protestante.

En 1999, alors qu'il risque l'inéligibilité, Jean-Marie Le Pen indique qu'il va être remplacé par son épouse Jany pour mener la bataille des européennes. Cet épisode sera le déclencheur de la scission avec les mégrétistes. La seconde femme de Jean-Marie Le Pen aura partagé la vie du multiple candidat à l'élection présidentielle jusqu'à sa mort.

Dans les faits, elle n'envisageait qu'un simple rôle de représentation aux côtés de son mari, comme elle a pu le déclarer par le passé. Elle était un réel soutien, mais sans véritable connotation politique ou militante, même si son mari avait été élu comme président de la République. Elle est davantage connue pour son engagement dans des associations comme lorsqu'elle prenait la présidence de SOS Enfants d'Irak, avec à la clé plusieurs voyages dans le pays pour y acheminer des médicaments et du matériel médical.