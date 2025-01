Le viol d'un garçon parmi les nouvelles accusations visant l'abbé Pierre

20:31 - Des photos de ses victimes retrouvées dans un tiroir ?

Dans ce nouveau rapport est consigné l'existence de nombreuses photos retrouvées dans un tiroir. Si la passion pour les images de l'abbé Pierre était bien connue de tous, le prêtre ne se séparant jamais de son Polaroïd, une victime explique qu'après avoir été embrassée de force et s'être fait palper la poitrine, l'homme d'église lui aurait demandé de... prendre la pose, dégainant son appareil photo. Il aurait ensuite glissé l'image imprimée dans un tiroir dans lequel se trouvait "une pile de photo" semblables, selon la victime. "Je me souviens que je me suis dit que toutes ces femmes avaient vécu la même chose que moi", a déclaré la victime lors de son témoignage. Des photos également évoquées par une autre victime de l'abbé Pierre, et que Nathalie Longuet-von Zelowitz, psychologue et experte judiciaire, n'hésite pas à qualifier de "trophées", relate Le Parisien. "On peut penser à une collection de victimes, à un besoin d’immortaliser le moment pour se le repasser plus tard."