"La composition du gouvernement Castex (annonce officielle)"

GOUVERNEMENT. L'annonce a été faite depuis l'Elysée ce lundi 6 juillet. Voici la composition du gouvernement Castex avec la liste complète des ministres nommés par Emmanuel Macron...

La composition du gouvernement Castex a été dévoilée ce lundi 6 juillet 2020 par le secrétaire général de la présidence de la République Alexis Kohler, sur le perron de l'Elysée. Après avoir choisi un nouveau Premier ministre vendredi en la personne de l'ancien "Monsieur déconfinement", ancien maire LR de Prades dans les Pyrénées-Orientales, Emmanuel Macron a opté dans ce nouveau gouvernement pour une liste d'une vingtaine de ministres et de ministres délégués. Un "gouvernement de mission et de rassemblement" qui devra mettre en oeuvre une politique de "relance de l'économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement, rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore de "défense de la souveraineté européenne" selon les messages du chef de l'Etat lui-même sur les réseaux sociaux.

Deux nominations surprises ont été faites pour ce nouveau gouvernement. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, a été nommée à la Culture à la place de Frank Riester qui se voit attribuer un poste de ministre délégué au Commerce extérieur, ce qui sonne comme une rétrogradation. Autre gros coup d'Emmanuel Macron : la nomination de l'avocat Eric Dupond-Moretti à la Justice. Un caractère fort et un personnage médiatique qui s'est récemment illustré dans une critique acerbe du parquet national financier à la suite de révélations dans l'affaire dite Paul Bismuth. Voici la composition complète de ce nouveau gouvernement Jean Castex I.