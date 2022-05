"DIRECT. Gouvernement Macron : quels ministres avec Borne ? Quand seront-ils nommés ?"

GOUVERNEMENT. Désormais Première ministre, Elisabeth Borne planche, à présent, sur la composition de son futur gouvernement. Quels ministres seront nommés et quand ?

11:29 - "Femme de gauche techno" : Jordan Bardella s'exprime sur le profil de la Première ministre Jordan Bardella semble donc partager le point de vue d'Eric Zemmour : Elisabeth Borne serait une "femme de gauche". La classe politique française ne parvient apparemment pas à se mettre d'accord sur l'orientation politique de la nouvelle Première ministre, chacun l'affiliant à un parti politique différent. Un point de convergence se dégage toutefois : la plupart des opposants du camp LREM la qualifient de "trop technocrate". C'est le cas du chef du Rassemblement National qui, sur le plateau de Cnews, a estimé qu'Emmanuel Macron "s'enfermait dans un choix trop techno". A ses yeux, c'est "la seule femme de gauche qui a accepté de mettre en oeuvre la réforme des retraites à 65 ans".

11:12 - Emmanuel Macron aurait nommé Elisabeth Borne "pour avoir la main sur tout" selon Eric Zemmour Parmi les innombrables réactions de la classe politique, c'est au tour d'Eric Zemmour de s'exprimer sur la nomination d'Elisabeth Borne. Alors que les personnalités de la gauche française, comme le secrétaire général d'EELV Julien Bayou et le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon ont qualifié Elisabeth Borne de "Première ministre de droite", voyant là un mauvais signe pour les réformes sociales, Eric Zemmour la perçoit comme une femme "de gauche". Seul point d'accord : pour lui aussi, il s'agit d'un "signe" pour la suite du quinquennat. Se confiant sur RTL ce matin, le leader de Reconquête! a estimé qu'Emmanuel Macron nommait "une fois de plus une technocrate pour "avoir la main sur tout". Le candidat défait au premier tour de la présidentielle a même tenu à s'exprimer sur l'orthographe : "la nouvelle Première ministre" est un terme qui sonne "moche à l'oreille" pour lui estime que "le français, ça doit d'abord être beau. 'Donc c'est le nouveau Premier ministre'", s'est-il permis.

10:57 - A quoi s'attendre pour le remaniement ministériel? La nomination des nouveaux ministres ne devrait plus tarder. Depuis la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril dernier, les spéculations se font nombreuses sur leurs identités. De fait, le renouvellement devrait concerner la plupart des ministres actuellement en poste, le chef de l'Etat ayant précisé qu'il souhait insuffler un nouveau souffle à sa politique. Pour autant, il n'est pas dit que l'aventure se termine pour l'intégralité de l'équipe gouvernementale : à ce titre, le Canard Enchaîné annonçait à la mi-mai qu'environ cinq ministres devraient rester aux côtés du chef de Renaissance. Ce 17 mai, c'est RTL qui livre ses informations, corrigeant un peu le tir. Les noms de Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, de Sébastien Cornu, qui a mené la politique des Outre-mer, d'Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, enfin, de Gabriel Attal, le porte-parole de l'Elysée à la notoriété grandissante, sont retenus pour être intégrés dans le nouveau gouvernement, que ce soit à leur poste actuel ou à un autre. En revanche, selon RTL, Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie, et Olivier Dussopt, qui détenait le portefeuille des comptes publics, ne devraient pas être reconduits.

10:48 - Elisabeth Borne nomme son directeur de cabinet La composition de l'équipe débute pour Elisabeth Borne ! Quelques heures après son arrivée à Matignon, elle annonce qu'Adrien Rousseau est officiellement son directeur de cabinet. Ex-président de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et ex-directeur adjoint de cabinet de Manuel Valls, mais aussi de Bernard Cazeneuve, il a été nommé directeur régional de l'Agence nationale de santé en 2018. Récemment, il a eu affaire à des dossiers sensibles comme le Covid-19 ou les suites de l'incendie de Notre-Dame. C'est l'un des premiers noms révélé par la Première ministre.

10:43 - Après la Première ministre, un remaniement ministériel? Entre sa réélection le 24 avril dernier et la passation de pouvoir du lundi 16 mai, Emmanuel Macron a pris plus de trois semaines pour annoncer le nom de la Première ministre qui prendrait la place de Jean Castex : il s'agit de l'ancienne ministre du Travail, Elisabeth Borne. Et le remaniement ministériel ? L'officialisation des nouveaux ministres devrait intervenir cette semaine de mi-mai, voire aujourd'hui. Emmanuel Macron souhaitera certainement se coordonner avec sa nouvelle Première ministre pour établir la liste des nouveaux ministres. De fait, les institutions françaises veulent que le président de la République nomme les ministres "sur proposition du Premier ministre".

10:28 - Les mots durs d'Adrien Quatennens envers Elisabeth Borne Depuis la révélation du nom d'Elisabeth Borne au poste de Première ministre, la classe politique toute entière donne son point de vue. Ce matin, l'Insoumis Adrien Quatennens a livré son ressenti et ses projections au micro de France Info. La qualifiant d'"'élève zélée d'Emmanuel Macron", il estime qu'elle est "l'autre nom de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique" déjà incarnées selon lui par Emmanuel Macron". Le député LFI du Nord, figure de la récente Nupès, a cependant relevé un aspect positif dans cette décision : "C'est bien que ce soit une femme". Pour lui, le plus important est de voir "ce qu'elle incarne politiquement".

10:14 - Le député de Paris Gilles Legendre loue l'expérience d'Elisabeth Borne En ce mardi 17 avril marqué par les multiples réactions des personnalités politiques après la nomination de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne, c'est au tour de Gilles Legendre, député de Paris, de prendre la parole au micro de Sud Radio. A ses yeux, ce choix d'Emmanuel Macron est un véritable "symbole" : il affirme qu'elle n'est "pas là juste parce qu'elle est une femme". Il a tenu à mettre en valeur ses "expériences extrêmement variées" et ses "grandes compétences". Le long parcours d'Elisabeth Borne semble donc être l'argument phare de ceux qui se réjouissent de son arrivée à Matignon.

10:00 - Pour Julien Bayou, le fait qu'Elisabeth Borne soit une femme est le "seul motif de satisfaction" Au micro de France Inter ce 17 mai au matin, le secrétaire national d'EELV s'est réjouit de la nomination d'une femme au poste de Première ministre, une démarche rare qu'il a qualifié de "joli signal". Cependant, les compliments se sont arrêtés là : "par contre, c'est le seul motif de satisfaction", s'est empressé d'ajouter l'écologiste. Il a ensuite repris les critiques que son camp formule à l'égard d'Elisabeth Borne depuis hier soir : "Le bilan d'Elisabeth Borne en matière sociale, c'est le bilan d'une femme de droite". Il a affirmé que dans son parti, personne n'attendait "rien de cette Première ministre", et en particulier "sur la promesse d'une planification écologique". Il a même conclue : "Ne vous laissez pas berner par les mots".

09:45 - Christophe Castaner prend la défense d'Elisabeth Borne alors qu'elle essuie de nombreuses critiques Cette nomination aura fait grand bruit. Pour défendre la nouvelle Première ministre face à l'avalanche de critiques de la part des divers bords politiques, le chef de file LREM, Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, a pris le parti de la défendre. Il a dit ne pas voir comme un problème le fait qu'elle soit "trop technocrate" et qu'elle n'ait "jamais été élu" : selon lui, il s'agit précisément d'une volonté de la part du président de "faire monter des femmes et des hommes qui ne sont pas des professionnels de la politique", tel qu'il l'a expliqué sur France Inter. Il estime que pour entamer un réel "renouvellement de la classe politique", il est nécessaire de "faire appel à des femmes et des hommes qui n'ont pas 40 ans, 50 ans d'expérience politique". Enfin, il a conclue qu'il percevait le CV chargé d'Elisabeth Borne comme "une arme" prouvant qu'elle a une "polyvalence d'expérience".

09:30 - Jean-Baptiste Djebbari ne devrait pas être reconduit La polémique est née à la publication d'un communiqué de presse annonçant que l'actuel ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, allait rejoindre Hopium, une entreprise qui fabrique des voitures à hydrogène. Le hic : l'annonce est tombée alors qu'il est toujours en poste. Pour rassurer, Christophe Castaner a expliqué à la presse que Jean-Baptiste Djebarri n'y ferait son entrée qu'"après", lorsqu'il "ne sera plus ministre". La reconduction de Jean-Baptiste Djebarri à son poste semble donc improbable.

09:14 - Qui pourrait être les prochains membres du gouvernement ? Le remaniement ministériel est en marche. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron vont entamer les discussions et évoquer tous les noms susceptibles de rester, d'entrer et de quitter le gouvernement. Plusieurs bruits de couloirs ont circulé ces dernières semaines, retrouvez toutes les hypothèses sérieuses dans notre article.

09:05 - Le gouvernement nommé sera-t-il maintenu après les élections législatives ? Le gouvernement qu'Elisabeth Borne, Première ministre, et Emmanuel Macron nommeront dans les prochains jours restera en place au moins jusqu'à la fin des élections législatives, mais pour aller au-delà ma majorité présidentielle devra remporter les scrutins et éviter une cohabitation. D'autant plus que l'opposition, en particulier la gauche, lorgne sur le gouvernement. "Si nous avons une majorité, Madame Borne va pouvoir ranger ses cartons car c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre", a d'ailleurs indiqué Adrien Quatennens sur Franceinfo.

08:54 - Le gouvernement connu dans "quelques jours" La nomination du gouvernement intervient généralement quelques heures après celle du Premier ministre mais après l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon il faudrait patienter "quelques jours" selon les informations de LCI. Le média ajoute que le délai plus long qu'à l'accoutumée est dû aux vérifications des informations à transmettre à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

08:46 - Politique "très violente", "maltraitance sociale".. La nomination d'Elisabeth Borne très critiquée En tant que Première ministre et issue de la majorité, Elisabeth Borne aura à mener les réformes voulues par Emmanuel Macron. Un programme qui rencontre une forte opposition, l'union de la gauche (Nupes) comme l'extrême droite déplore une "feuille de route très violente, très brutale" selon les mots de Jordan Bardella sur CNews ce matin. Du côté de la gauche, Manuel Bompard regrette sur France 2 que la cheffe du gouvernement "porte un message clair, un message de maltraitance sociale, maltraitance écologique".