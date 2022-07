"Gouvernement Borne 2 : la liste des ministres pressentis lors du remaniement"

GOUVERNEMENT. Le gouvernement Borne 2 devrait être dévoilé en début de semaine. Dimanche 3 juillet, Élisabeth Borne et Emmanuel Macron préparent encore le remaniement. Les dernières infos sur les potentiels futurs ministres.

Liste des ministres du gouvernement L'essentiel Élisabeth Borne et Emmanuel Macron doivent encore travailler, dimanche 3 juillet, afin de préparer le remaniement. Le gouvernement Borne 2 devrait être annoncé en début de semaine.

De nombreux nouveaux ministres vont faire leur entrée au gouvernement. À la Santé, c'est Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président la Fédération hospitalière de France (FHF) depuis 2011 qui est pressenti pour le poste. Des rumeurs plus surprenantes se font entendre. Par exemple, Yannick Jadot est pressenti pour le poste de ministre de l'Écologie. L'ancien candidat des Verts à la présidentielle n'a pas écarté cette hypothèse dans une interview récente.

Un certain nombre de ministres doivent être remplacés. Trois ministres actuellement en poste dans le gouvernement d'Élisabeth Borne vont devoir être remplacées à la suite de leurs défaites aux élections législatives : Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion, de Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, et de Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la Mer. Une autre ministre va quitter ses fonctions. Il s'agit de Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer, qui a été nommée présidente de l'Assemblée Nationale. Le cas Damien Abad, ministre des Solidarités, est en discussion. Une enquête a été ouverte par la justice. L'ancien député LR pourrait être écarté.

12:33 - Arnaud Robinet ne dirait pas non si on lui proposait le poste de ministre de la Santé Si les noms de Frédéric Valletoux et Jean Rottner, ou encore celui de Philippe Juvin, reviennent avec insistance pour prendre le poste de ministre de la Santé, un autre est envisagé. Il s'agit d'Arnaud Robinet, le maire de Reims. Membre du parti Horizons de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Arnaud Robinet ne dirait pas non si on lui proposait le poste. "Les enjeux de santé publique, compte tenu de mon parcours professionnel et de mes responsabilités au sein de la FHF, m’ont toujours passionné et je considère qu’il y a beaucoup à faire dans ce domaine", a-t-il confié au Monde. 12:05 - Gouvernement Borne 2 : la parité sera-t-elle respectée ? C'est la grande question qui émerge ces dernières heures : la parité femme-homme sera-t-elle respectée lors du prochain remaniement ? En effet, les quatre ministres qui vont quitter le gouvernement sont des femmes. Trois ont perdu aux législatives (Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion, de Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, et de Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la Mer) et une a été élue présidente de l'Assemblée nationale (Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer). Or, les noms qui reviennent avec instance dans les médias ces derniers jours pour les remplacer sont des hommes, en majorité. 11:33 - Frédéric Valletoux, favori pour le poste de ministre de la Santé dans le gouvernement Borne 2 ? Selon les informations du Monde, la personnalité politique pressentie pour le poste de ministre de la Santé n'est pas Jean Rottner, comme annoncé par plusieurs médias, mais plutôt Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président la Fédération hospitalière de France (FHF) depuis 2011. Il est également député de Seine-et-Marne sous la bannière Horizons, le parti d'Édouard Philippe. Selon un responsable macroniste, Frédéric Valletoux serait "clairement" le favori pour le poste de ministre de la Santé. Que ce soit lui ou un autre, il faudra un nouveau résident rue de Ségur, après la défaite de Brigitte Bourguignon aux législatives. 11:02 - "Nous ne ferons pas de majorité avec le RN ou LFI", assure Sylvain Maillard Le député Renaissance (ex-LREM) Sylvain Maillard était l'invité de franceinfo, dimanche 3 juillet 2022. Il a écarté l'idée de voir entrer au gouvernement des membres de La France insoumise et du Rassemblement national : "C'est une ligne claire : nous ne ferons pas de majorité avec le RN ou LFI." Le député a expliqué que le but de la majorité n'est pas d'institutionnaliser ces deux partis. 10:20 - Des profils de diplomates pour le gouvernement Borne 2 ? Selon les informations de franceinfo, les ministres qui feront leur entrée au gouvernement devront être aguerris aux arcanes parlementaires. En effet, les discussions avec le parlement seront primordiales, étant donné la perte de la majorité absolue par Emmanuel Macron lors des dernières législatives. En outre, il faudra que les ministres entrants soient des as du compromis. Ils devront donc être de savants négociateurs.

Le gouvernement Borne 2 pourrait être mis en place entre le 4 et le 5 juillet d'après les indications de la porte-parole Olivia Grégoire sur LCI le 1er juillet, soit en début de semaine prochaine juste avant qu'Élisabeth Borne se rende devant le Parlement pour prononcer son discours de politique générale. Un remaniement lundi ou mardi prochain permettrait aussi d'avoir une nouvelle liste de ministres complète et officielle avant le Conseil des ministres prévu dans la matinée du 6 juillet. Les dates annoncées n'ont pas été confirmées par l'Elysée ni par Matignon, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne peaufinant toujours le visage du futur gouvernement.

Premier indice sur le gouvernement Borne 2 : il devrait voir son effectif gonfler en comparaison du précédent, l'ensemble des secrétariats d'Etat n'ayant pas encore été attribués avant les législatives. Le premier gouvernement Borne comptait 17 ministres, 6 ministres délégués et quatre secrétaires d'Etat. On devrait compter quelques membres de plus dans la nouvelle liste. Autre élément plaidant pour un gouvernement plus fourni : Emmanuel Macron et Elisabeth Borne devraient chercher à constituer un gouvernement élargi voir d'ouverture, la recherche d'alliance étant manifeste depuis le résultat des législatives. Si aucun parti d'opposition n'a explicitement accepté de travailler avec l'exécutif, quelques ministres de sensibilité éloignée pourraient tout de même être nommés.

Mais attention : plusieurs médias dont France Info indiquent qu'Elisabeth Borne est avant tout à la recherche de "spécialistes", à la fois connaisseurs de leur secteur et "fins politiques". Des profils habitués des arcanes parlementaires et en capacité de négocier avec les oppositions pour trouver des compromis. Il ne devrait donc pas y avoir de "débauchages flatteurs" ou de nominations "paillettes", Matignon cherchant plutôt des élus et notamment des députés "macron-compatibles".

Parmi les noms qui pourraient se glisser dans la liste des ministres de ce nouveau gouvernement, celui du président de la région Grand Est Jean Rottner est régulièrement cité pour le ministère de la Santé. Le député LREM des Yvelines Karl Olive pourrait aussi faire son entrée dans le gouvernement, comme la présidente du Grand Reims Catherine Vautrin, le député des Hauts-de-Seine Philippe Juvin, ou encore l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg selon les rumeurs.

Reste à savoir qui dans le premier gouvernement Borne restera en place. Sur 15 membres du gouvernement qui se sont présentés aux législatives, 12 ont décroché un siège de député, dont la Première ministre Elisabeth Borne elle-même, élue dans le Calvados. Leur victoire aux législatives leur confère une légitimité qui devrait plutôt les confirmer à leur poste actuel, même si rien n'est garanti.

Trois actuelles ministres seront en revanche absentes du prochain gouvernement Borne, car défaites aux élections législatives de juin : Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la Mer et Amélie de Montchalin, ministre de Transition écologique et de la Cohésion. En remplaçant cette dernière, l'exécutif devra choisir qui deviendra la sixième tête du gouvernement.

Le gouvernement devrait également se passer de la ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. La ministre a été réélue en tant que députée et a été réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Le poste de ministre de l'Outre-mer est donc vacant. Ce sont donc quatre ministres qui s'apprêtent à quitter le gouvernement, qui plus est quatre femmes, un détail qui sera certainement pris en compte lors de la composition du prochain gouvernement pour respecter ou se rapprocher de la parité. D'autres départs et remplacements pourraient être annoncés lors de la nomination du gouvernement mais pour l'heure impossible de prédire lesquels. Le maintien de Damien Abad au gouvernement, qui fait désormais l'objet d'une enquête pour des accusations de tentative de viol, semble "extrêmement difficile".

Le gouvernement Borne a été nommé le 20 mai 2022, quatre semaines après la réélection d'Emmanuel Macron a la présidence et seulement un mois avant les élections législatives dont les résultats augurent souvent des changements dans la composition du gouvernement. Le scrutin législatif est depuis passé et si des changements auront bien lieu comme le remplacement de la ministre de la Transition écologique, de la ministre de la Santé et de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, pour l'heure aucun n'a été officialisé. Retrouvez la liste complète des ministres nommés au gouvernement Borne 1.

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupond-Moretti

ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Amélie de Montchalin

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre de la Santé : Brigitte Bourguignon

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune

