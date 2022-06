"Gouvernement Borne : qui reste et qui part ? De nouveaux ministres nommés"

Le gouvernement d'Elisabeth Borne va connaît quelques changements après les élections législatives et la défaite de trois ministres. La liste des ministres doit donc évoluer mais surtout être complétée dans les prochains jours.

[Mis à jour le 20 juin 2022 à 13h20] Nommé il y a un tout juste un mois, le premier gouvernement d'Elisabeth Borne devrait connaître quelques modifications après les élections législatives de ce 19 juin. Sur les 15 ministres qui se sont lancés dans la course, trois n'ont pas réussi leur pari et doivent renoncer à leur fonction ministérielle : Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin. A minima, le gouvernement verra ces trois remplacements modifier son organigramme mais les changements pourraient être plus importants car les législatives ont imposé un nouveau rapport de force dans lequel La République en marche est en perte de vitesse et où trouver des alliés devient une nécessité. Membre de la majorité présidentielle, les patrons du MoDem et d'Horizons, François Bayrou et Edouard Philippe, aimeraient peser plus lourd dans la majorité, leurs voeux seront-ils exaucés avec le nomination de certains de leurs élus au gouvernement ? Est-ce que des forces du centre gauche ou de droite seront appelées pour former la nouvelle équipe ministérielle et réconcilier LREM avec les électeurs de ces nuances politique ? Les possibilités sont multiples et encore aucune information n'a fuité au lendemain des élections législatives sur le gouvernement Borne II. Bien que le maintien d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre doit encore être confirmé.

Cette nouvelle période de suspense pour le gouvernement débutera d'ici peu dès qu'Elisabeth Borne aura remis sa "démission de courtoisie" à Emmanuelle Macron. Une pratique habituelle qui ne présage pas de son remplacement, au contraire les hypothèses les plus solides misent sur la reconduction de la Première ministre. En attendant les changements, retrouvez la composition du gouvernement Borne nommé le 20 mai 2022.

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupond-Moretti

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra

Deux ministres sont contraintes de quitter leur fonction après leur défaite aux élections législatives : la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Amélie de Montchalin et la ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon. Les deux politiques doivent encore remettre leur démission au chef de l'Etat mais assureront leur fonction jusqu'à la cérémonie de passation de pouvoir avec leur successeur. La date de la nomination des nouveaux ministres n'est pas encore connue.

La liste des ministres délégués :

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune

secrétaire d'Etat, porte-parole du Gouvernement : Olivia Grégoire

secrétaire d'Etat, chargée de l'Enfance : Charlotte Caubel

secrétaire d'Etat, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux : Chrysoula Zacharopoulou

Le secrétaire d'Etat chargée de la Mer, Justine Bénin, doit elle aussi abandonner sa fonction gouvernementale après sa défaire aux élections législatives. Son remplaçant sera nommé lors de l'annonce du nouveau gouvernement. Par la même occasion la liste exhaustive des secrétaires d'Etat sera complétée.

La formule est utilisée à foison et recherchée en majorité sur le web dans une telle séquence politique. Cependant, "Gouvernement Macron" n'est pas tout à fait juste pour désigner l'ensemble des ministres chargés de mettre en oeuvre la politique du président de la République. Il est même faux d'un point de vue constitutionnel. Car l'article 8 établit clairement que c'est à la Première ministre de former un gouvernement et de le proposer au chef de l'Etat, qui nomme ensuite les ministres. D'ailleurs, dans le communiqué de l'Elysée officialisant la nomination d'Elisabeth Borne, il était bien indiqué qu'Emmanuel Macron avait chargé la nouvelle locataire de Matignon "de former un Gouvernement", tandis que c'est Alexis Kohler qui a égrainé la liste des ministres sur le perron de l'Elysée ce vendredi.

Dans les faits, la marge de manoeuvre du locataire de Matignon est très limitée. "Proposer, c'est formel. Tout se fait avant, à l'Élysée. Le Président peut avoir consulté le Premier ministre. Mais c'est le Président qui a la décision. Il n'y a pas de marge, du fait que le Président nomme et révoque le Premier ministre. Le Premier ministre peut avoir des idées mais, au bout du bout, c'est le Président qui tranche", expliquait à Linternaute Roger Karoutchi, premier vice-président du Sénat et ancien secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Accoler les termes "gouvernement" et "Macron" est donc impropre au regard des textes mais représente davantage la réalité des coulisses politiques. Il convient toutefois de parler, désormais, d'un "gouvernement Borne".