Gouvernement Macron : Jean Castex désigné premier ministre

Jean Castex, le "Monsieur déconfinement", a été désigné pour succéder à Edouard Philippe au poste de Ier ministre. L'énarque à jusque mercredi pour former un nouveau gouvernement. Pour l'heure, quels sont les ministres et secrétaires d'Etat en fonctions ?

[Mis à jour le 3 juillet 2020 à 13h00] Edouard Philippe a présenté, ce vendredi 3 juillet, sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a nommé Jean Castex, le "Monsieur déconfinement", pour succéder à Edouard Philippe. Le nouveau chef du Gouvernement devra " mettre en oeuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale dont le président a exposé les grandes orientations lors de son allocution du 14 juin et qui s'est précisée au cours du cycle de consultations approfondies conduit au cours des dernières semaines ", a fait savoir la présidence. La composition définitive du nouveau gouvernement devrait être connue d'ici à mercredi, date du prochain Conseil des ministres. Depuis le début du quinquennat, 17 ministres ont quitté le gouvernement, dont 13 par démission.

La liste des ministres du gouvernement Macron est la suivante : Jean Castex, Premier ministre, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire ; Nicole Belloubet, Garde des sceaux, ministre de la Justice ; Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ; Florence Parly, ministre des Armées ; Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé ; Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances ; Muriel Pénicaud, ministre du Travail ; Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse ; Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics ; Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur ; Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; Annick Girardin, ministre des Outre-mer ; Franck Riester, ministre de la Culture ; Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ; Roxana Maracineanu, ministre des Sports ; Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement ; Laurent Pietraszewski, Haut-commissaire chargé des Retraités, délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé ; Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales ;

Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement.

La liste des secrétaires d'Etat est la suivante : auprès du Premier ministre, Sibeth NDiaye, Porte-parole du gouvernement ; Marlène Schiappa, chargée de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes et de la Lutte contre les discriminations ; Sophie Cluzel, chargée des Personnes handicapées. Auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Jean-Baptiste Djebbari, chargé des Transports ; Brune Poirson ; Emmanuelle Wargon. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des Affaires européennes ; Jean-Baptiste Lemoyne. Auprès de la ministre des Armées : Geneviève Darrieussecq. Auprès de la ministre des solidarités et de la Santé, Christelle Dubos ; Adrien Taquet. Auprès du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, Cédric O, chargé du Numérique. Auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher. Auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. Auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt. Auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Jean Castex (LR) a été désigné, le 3 juillet 2020, par Emmanuel Macron pour succéder à Edouard Philippe. L'énarque de 55 ans a été le "Monsieur déconfinement" du gouvernement. Ce haut fonctionnaire, issu de la Cour des Comptes, est reconnu comme un "grand connaisseur du secteur hospitalier". Sarkozyste, il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République du 28 février 2011 au 15 mai 2012. Récemment réélu dans la commune de Pardes, il est également Conseiller départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2015. .

C'est Nicole Belloubet qui a repris le poste de garde des Sceaux le 21 juin 2017, après les législatives. Ancienne élue locale socialiste, la ministre de la Justice avait été nommée au Conseil constitutionnel en 2013 par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. En juin 2017, elle a remplacé place Vendôme le président du MoDem, François Bayrou, nommé garde des Sceaux le 17 mai 2017 et démissionnaire après les législatives et des soupçons d'emplois fictifs au sein de son parti. Le maire de Pau est à l'origine de la première loi que fera voter l'Assemblée nationale, la grande loi de moralisation de la vie publique, qu'a portée Belloubet. Une réforme de la justice a aussi été menée, avec suppression des courtes incarcérations, peines alternatives encouragées.

A ce poste, Emmanuel Macron a choisi Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense de François Hollande. Ce socialiste canal historique change donc en 2017 de portefeuille, mais reste à un poste régalien avec une grande partie de dossiers en commun avec son ancien poste. A la Défense, son bilan avait été jugé positif avec la lutte contre l'Etat islamique, mais aussi avec la signature de plusieurs gros contrats d'armements avec des pays étrangers, notamment pour le rafale. Au Quai d'Orsay, il est depuis resté un poids lourd de l'exécutif.

Florence Parly a été nommée ministre des Armées le 21 juin 2017. Cette énarque n'est pas tout à fait étrangère au gouvernement quand elle y entre après l'élection d'Emmanuel Macron. Elle a notamment déjà été secrétaire d'État du Budget entre 2000 et 2002. Socialiste d'origine, Florence Parly a adhéré au PS en 1995. Elle a également été directrice générale adjointe chez Air France de 2008 à 2014, puis directrice générale stratégies et finances à la SNCF, et directrice générale de SNCF Voyageur du 1er mai 2016 à sa nomination. En juin 2017, elle a remplacé Sylvie Goulard, eurodéputée centriste, démissionnaire elle aussi après les législatives.

Emmanuel Macron avait choisi de faire du médiatique Nicolas Hulot le ministre d'Etat chargé de la Transition écologique. Mais l'ancien animateur de télévision a jeté l'éponge à la fin du mois d'août 2018, las de voir l'Elysée repousser les réformes qu'il appelait de ses voeux. Il a été remplacé le 4 septembre 2018 par François de Rugy, qui était jusque-là président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a lui aussi démissionné en juillet 2019, après des soupçons sur l'utilisation de ses indemnités à l'époque où il dirigeait le Palais Bourbon. Le ministère est depuis tenu par Elisabeth Borne. Diplômée de Polytechnique et des Ponts et chaussées, cette haute-fonctionnaire était auparavant ministre des Transports. Dans sa carrière, elle a aussi dirigé la Régie autonome des transports parisiens, de mai 2015 à mai 2017. Auparavant, elle a travaillé au sein du ministère de l'Ecologie (auprès de Ségolène Royal), a été préfet de Poitou-Charente, a officié au sein de la SNCF ou encore d'Eiffage. Elisabeth Borne a aussi été conseillère technique chargée des transports dans le cabinet de Lionel Jospin à Matignon en 1997.

Dans un grand ministère de la Santé élargi aux Solidarités, c'est Agnès Buzyn qui a initialement été choisie par le président et le Premier ministre en 2017. Médecin, spécialisée en hématologie, et enseignante à l'université, celle-ci a exercé à l'hôpital Necker jusqu'en 2011. Elle a dirigé pendant plus d'un an la Haute autorité de la santé, après avoir été présidente de l'institut national du cancer (la HAS est notamment chargée d'évaluer l'utilité et l'efficacité des médicaments ou actes médicaux et de juger de la pertinence de leur remboursement). Après le retrait de Benjamin Griveaux de la course aux municipales à Paris, Agnès Buzyn va démissionner du gouvernement le 16 février 2020, en pleine crise du coronavirus, pour tenter de relancer la campagne de la liste LREM dans la capitale. C'est Olivier Véran, député de l'Isère, qui la remplacera au gouvernement. Le ministre des Solidarités et de la Santé est un ancien neurologue ayant exercé au CHU de Grenoble. Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, élu des 2012 avec l'étiquette PS à l'Assemble, il a rejoint Emmanuel Macron en 2015, en tant que référent santé pour sa campagne.

Emmanuel Macron connaît très bien Bercy. Celui qu'il a désigné - en accord avec son Premier ministre Edouard Philippe - pour occuper son ancien poste est un autre transfuge de la droite : Bruno Le Maire. En acceptant de devenir le patron de Bercy, l'ancien député Les Républicains de l'Eure, qui avait fait campagne pour devenir président de l'UMP puis pour être investi candidat LR à la présidentielle, a rompu avec son parti, comme Edouard Philippe et Gérald Darmanin notamment. Il aura notamment mené à bien la loi "Pacte" sur la croissance et les entreprises.

Murielle Pénicaud a été nommée ministre du Travail dès le mois de mai 2017. C'est à elle qu'est revenue la lourde charge de piloter la réforme du droit du travail, très contestée par les syndicats. La ministre fait partie des recrues issues de la "société civile". Murielle Pénicaud dirigeait depuis janvier 2015 Business France, une agence publique dont le but est de promouvoir la France et ses entreprises dans le monde, pour convaincre des investisseurs de s'engager dans l'Hexagone. Elle a également travaillé au sein du groupe Danone et de Dassault Système. Elle a siégé au sein du conseil d'administration d'Aéroports de Paris, de la SNCF, du groupe Orange...

C'est Jean-Michel Blanquer, ancien directeur de l'Essec, grande école de commerce, qui a été nommé ministre de l'Education nationale en 2017. Ancien étudiant de Sciences Po Paris et de Harvard, il a été recteur de l'Académie de Guyane entre 2004 et 2006, recteur de l'Académie de Créteil entre 2007 et 2009, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale entre 2009 et 2012, puis directeur général du groupe des écoles supérieures de commerce à partir de juin 2013. Il a déjà eu la charge d'une réforme du lycée et du bac très commentée.

C'est un très proche de Xavier Bertrand, Gérald Darmanin, qui a été nommé ministre en charge de l'Action et des Comptes publics en 2017. Le maire de Tourcoing, réélu dès le premier tour en 2020 et bien décidé à cumuler, s'est mis lui-aussi en marge de son parti politique pour rejoindre Emmanuel Macron. Quelques semaines avant sa nomination au gouvernement, il s'affichait aux côtés de François Baroin pour préparer la campagne des Républicains des élections législatives. Parmi ses chantiers majeurs, la mise en oeuvre du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, voté par la précédente majorité et maintenu après un temps de réflexion par l’exécutif.

Le ministre de l'Intérieur était jusqu'à sa démission, le 3 octobre 2018, un proche du président Emmanuel Macron, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. Après deux semaines d'intérim assurée par Edouard Philippe, c'est Christophe Castaner qui a été nommé patron de la place Beauvau à sa place. Ancien socialiste lui aussi, il a été, comme Gérard Collomb, un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron. Il est assisté depuis son arrivé par Laurent Nunez, ancien patron de la DGSI, qui a intégré le gouvernement comme secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur.

Frédérique Vidal a intégré le gouvernement le 17 mai 2017. Cette ancienne professeur de Sciences et Vie de la Terre dirigeait depuis 2012 l'université de Nice Sophia Antipolis, après y avoir été professeur et maître de conférences. Fait amusant : sa nomination en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est intervenue alors qu'elle était en plein vol entre New York et Paris, de retour d'un déplacement professionnel...

Jacques Mézard, sénateur PRG du Cantal, en poste depuis juin 2017, a été a remplacé par Jacqueline Gourault en octobre 2018. Cette dernière était jusqu'alors secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Edouard Philippe et Emmanuel Macron lui ont confié un ministère remanié, aux prérogatives plus larges que celles qui étaient attribuées à Jacques Mézard, avec la Cohésion des Territoires et les Relations avec les collectivités. Fidèle de François Bayrou, cette sénatrice MoDem du Loir-et-Cher en poste depuis 2001, est sans aucun doute la nomination qui a permis à Emmanuel Macron d'honorer son alliance avec le parti centriste. Professeure d'histoire-géographie à l'origine, Jacqueline Gourault a également été la maire de La Chaussée-Saint-Victor(Loir-et-Cher) pendant 25 ans.

Annick Girardin a été nommée le 17 mai 2017 ministre des Outre-mer. Comme Jean-Yves Le Drian, elle est donc restée donc au gouvernement après avoir servi sous François Hollande, mais a changé de poste. Elle était ministre de la Fonction publique dans les gouvernements Valls 2 et Cazeneuve. Ancienne députée de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 2007 et 2014, elle était également conseillère territoriale de cet archipel depuis dix-sept ans. De 2014 à 2016, elle a été secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie. Durant la primaire citoyenne de 2017, elle avait soutenu Sylvia Pinel. Elle a ensuite soutenu Emmanuel Macron durant l'élection présidentielle.

Le ministre de la Culture est Franck Riester. Le député Agir a remplacé l'éditrice Françoise Nyssen, nommée en 2017 et sortie du gouvernement en octobre 2018. Franck Riester est un proche du Premier ministre Edouard Philippe, qui est passé des Républicains à Agir en 2017, une formation politique créée par des élus du centre droit, qui manifeste un soutien à de nombreux aspects de la politique engagée par l'actuel gouvernement.

Nommé ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation le 16 octobre 2018, Didier Guillaume, sénateur socialiste, a remplacé un autre transfuge du PS, Stéphane Travert, à ce poste. Didier Guillaume avait manifesté son soutien à plusieurs réformes portées par Emmanuel Macron et Edouard Philippe, ce qui avait poussé le Parti socialiste à l'exclure du groupe parlementaire au Sénat.

C'est l'ancienne championne d'escrime Laura Flessel qui a d'abord hérité du poste de ministre des Sports. Mais le 4 septembre 2018, après avoir annoncé sa démission pour "raisons personnelles", elle a été remplacée par Roxana Maracineanu, ancienne championne du monde de natation et consultante sur France Télévisions.

Les ministres délégués

Ministre chargé des Relations avec le Parlement - Marc Fesneau est entré dans le gouvernement lors du remaniement octobre 2018. Président du groupe Modem à l'Assemblée depuis son élection en 2018, il a été député de la 1re circonscription du Loir-et-Cher, maire de Marchenoir et Conseiller régional du Centre. Rapporteur de la réforme du travail parlementaire, prévoyant notamment un raccourcissement de la procédure législative dans le cadre de la loi constitutionnelle, il s'est illustré lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, après le départ de François de Rugy (qui se soldera finalement par l'élection de Richard Ferrand). Marc Fesneau a pris les fonctions de Christophe Castaner, chargé des Relations avec le Parlement auprès du Premier ministre avant d'atterrir au ministère de l'Intérieur.

Haut commissaire à la Réforme des retraites - Laurent Pietraszewski a été nommé Haut-commissaire chargé des Retraités, délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, en décembre 2019, après la démission de jean-Paul Delevoye, l'un des père de ladite réforme. Ancien responsable des ressources humaines dans le groupe Auchan, ce dernier a été de l'aventure En Marche et élu député LREM de la 11e circonscription du Nord et coordinateur du groupe majoritaire au sein de la commission des Affaires sociales.

Ministre chargé des Collectivités territoriales - Sébastien Lecornu est loin d'être un novice en politique. Il a déjà été assistant parlementaire du député UMP Franck Gilard, conseiller auprès de Bruno Le Maire, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes dans le premier gouvernement Fillon, maire de Vernon (Eure) et président de département. Le benjamin du gouvernement Philippe a fait ses études en droit à la prestigieuse université d'Assas à Paris. Il était auparavant secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Ministre chargé de la Ville et du Logement - Julien Denormandie a débuté son parcours comme ingénieur des Eaux et Forêts, titulaire d'un MBA en économie. II a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée alors que le futur candidat à la présidentielle était secrétaire général adjoint, chargé des questions économiques. Julien Denormandie l'a ensuite suivi à Bercy, où il a été directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie. Surnommé "Macron Boy", il a ensuite été secrétaire général adjoint de La République en marche, dont il a activement participé au lancement, et pilotait jusqu'à sa nomination la refondation du parti avec Catherine Barbaroux.

Porte-parole du gouvernement -Sibeth Ndiaye est la fidèle conseillère communication d'Emmanuel Macron qui l'avait embauchée alors qu'il était ministre de l'Economie, sous l'autorité de François Hollande. A 39 ans, elle passe de l'ombre à la lumière et récupère, à l'issue du remaniement de mars 2019, un portefeuille particulièrement exposé. Sa désignation démontre la volonté, de la part d'Emmanuel Macron, de placer à des postes stratégiques, des personnalités de confiance.

Secrétaire d'Etat chargé des Transports - Jean-Baptiste Djebbari a été nommé en 2019 aux côtés d'Elisabeth Borne quand celle-ci a été amenée à cumuler les portefeuilles de la Transition et des Transports. Cet ancien député LREM de la Haute-Vienne avait auparavant été rapporteur du projet de loi sur la réforme de la SNCF.

Secrétaires d'Etat à la Transition écologique et solidaire - Brune Poirson est née au Etats-Unis et a fait ses études à l'Institut d'Etude politique d'Aix-en-Provence, dont elle est diplômée. Elle a ensuite travaillé avec une députée travailliste britannique, géré des projets de distribution d'eau dans les bidonvilles en Inde, fait de la recherche sur "l'innovation sociale et la responsabilité sociale des entreprises" à Boston, exercé dans le secteur public, pour l'Agence française de développement, et dans le privé, pour Veolia. Elle a été élue au second tour des élections législatives dans la 3e circonscription du Vaucluse en 2017, où elle affrontait le redoutable candidat du FN Hervé de Lépinau, candidat à la succession de Marion Maréchal-Le Pen. Autre secrétaire d'Etat à assister le ministre depuis le 16 octobre 2018 : Emmanuelle Wargon, connue pour son passage au ministère de la Santé et surtout au sein du groupe Danone, où elle assumera les fonctions de directrice de la communication et des affaires publiques.

Secrétaire d'État chargée des Affaires européennes - Nathalie Loiseau a été nommée le 21 juin 2017 ministre des Affaires européennes et a quitté son poste pour la campagne des européennes, en mars 2019. Sa remplaçante, avec le statut de secrétaire d'Etat, est Amélie de Montchalin, ancienne députée de La République en marche, figure de la majorité à l'Assemblée depuis son élection en juin 2017. Spécialiste des questions économiques, c'est elle que le gouvernement avait choisie comme rapporteur du projet de loi finance 2018, ce qui lui avait permis de tisser une relation particulière avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères - Jean-Baptiste Lemoyne est originaire de Vallery, une commune française située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté. Il a déjà été Conseiller général de l'Yonne élu dans le canton de Chéroy, Vice-Président de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, Maire de Vallery, Conseiller départemental de l'Yonne élu dans le canton de Gâtinais en Bourgogne et Sénateur de l'Yonne. Il a évolué au sein du parti Les Républicains dès 1996. Le 15 mars 2017, Jean-Baptiste Lemoyne annonce qu'il rejoint le camp d'Emmanuel Macron. Cette défection, la première d'un parlementaire LR, sera suivie aussitôt d'une annonce de sanction par l'état-major des Républicains.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées - Avant de s'engager en politique, Geneviève Darrieussecq, a été médecin allergologue pendant 25 ans et médecin du sport d'équipes de rugby. Cette mère de quatre enfants s'est faite élire conseillère régionale d'Aquitaine sur le tard, en 2004, puis conseillère départementale des Landes en 2015, siège qu'elle occupe toujours. Depuis 2008, elle est aussi maire de Mont-de-Marsan. En juin 2017, cette proche de l'ex-ministre de la Justice François Bayrou a été élue députée MoDem des Landes.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé et des Solidarités - Christelle Dubos, ancienne députée LREM de Gironde, est venue renforcer le 16 octobre 2018 un ministère qui n'avait pas de secrétariat d'Etat jusque-là. La nouvelle membre du gouvernement a travaillé durant près de 20 ans dans le secteur des Affaires sociales.

Secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance - Adrien Taquet fait partie des co-fondateurs d'En Marche en 2015, et est donc un proche du chef de l'Etat. Elu député des Hauts-de-Seine en 2017, il a auparavant été directeur-général d'Euro RSCG 360 à Reims puis à Paris puis directeur-associé chez Euro RSCG C&O.

Secrétaire d'Etat chargé du Numérique - Cédric O a récupéré en mars 2019 les fonctions de Mounir Mahjoubi, contraint de démissionner du fait de ses ambitions parisiennes pour les élections municipales. Ce trentenaire, jusque-là conseiller d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, avait auparavant travaillé dans l'équipe de campagne de François Hollande en 2012 en tant que directeur adjoint, après un court passage chez Safran. Il a lui aussi participé au lancement d'En Marche en 2016.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances - Agnès Pannier-Runacher vient renforcer le duo composé par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin en octobre 2018. Haut-fonctionnaire passée par le privé dans l'industrie et les loisirs, elle a rejoint En Marche en 2016.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale - Gabriel Attal, élu député LREM des Hauts-de-Seine en 2017 à 29 ans, a été nommé au gouvernement en octobre 2018. Il était jusque-là porte-parole du parti La République en Marche après avoir commencé son parcours politique au PS et avoir été membre du cabinet de l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine de 2012 à 2017.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Comptes publics en charge de la Fonction publique - Olivier Dussopt était député de l'Ardèche avant d'entrer au gouvernement le 24 novembre 2017 et à la tête de l'Association des petites villes de France depuis 2014. Son arrivée au gouvernement constitue une prise de choix à gauche pour Emmanuel Macron, et donne l'occasion à ce jeune espoir du Parti socialiste de se rapprocher des élus locaux sur fond de mécontentement face à la politique du gouvernement. Issu du PS donc, et longtemps associé à la gauche de la gauche (tendance Aubry-Hamon), Olivier Dussopt avait finalement soutenu Manuel Valls lors de la primaire de janvier 2017. Avant d'entrer au gouvernement, il avait participé à une mission pour la réforme du financement des collectivités locales menée par le Premier ministre Edouard Philippe.

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur - Laurent Nunez a été nommé le 16 octobre 2018 en appui de Christophe Castaner qui a succédé alors à Gérard Collomb. Ancien préfet de police des Bouches-du-Rhône, ce spécialiste de la sécurité s'est démarqué à partir de juin 2017 en devenant directeur général de la Sécurité intérieure (DGSI).