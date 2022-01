"Grève à l'école jeudi 20 janvier : moins forte que jeudi dernier ?"

GREVE ECOLE. Les personnels éducatifs et les enseignants sont invités à se mobiliser de nouveau ce jeudi 20 janvier 2022. Cet appel à la grève, lancé par plusieurs syndicats, sera probablement moins suivie que le précédent.

Après la mobilisation massive des personnels d'éducation et des enseignants le 13 janvier dernier, qu'attendre du nouvel appel à la grève ? Plusieurs syndicats, dont le Snes-FSU (majoritaire dans le second degré), la CGT, FO, Sud-Solidaires, la FCPE, des syndicats lycéens, ainsi que plusieurs enseignants de primaire ont appelé à reconduire le mouvement ce 20 janvier. Ils demandent des mesures plus précises et la mise en place d'un plan d'urgence pour les aider à faire face à la diffusion du Covid-19 dans les écoles. Sur France Info, Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, a lancé ce dimanche 16 janvier que "localement, il pourrait y avoir des grèves dans certaines académies ou certains départements, mais aussi des rassemblements". Et de détailler : "Le but est de rendre visible le fait qu'il y a encore beaucoup de questions à traiter [...] Sur le baccalauréat, Jean-Michel Blanquer nous a dit que des discussions allaient s'ouvrir concernant les épreuves de spécialité prévues en mars : vu l'urgence et le calendrier, les décisions doivent être prises très rapidement [...] On a aussi des interrogations sur des capteurs de CO2 : le Premier ministre et celui de l'Éducation sont restés très évasifs jeudi soir". Il faudrait donc s'attendre à des actions plus locales cette semaine.

Ainsi, les annonces de Jean-Michel Blanquer du 13 janvier dernier (augmentation du personnel enseignant et injection de cinq millions de masques FFP2 à destination du système scolaire notamment) n'ont pas suffi à satisfaire parents d'élèves, enseignants et personnels d'éducation.

Il faut par ailleurs noter que contrairement à la semaine dernière, la FCPE ne se joint pas, pour le moment à cet appel à la grève ce jeudi 20 janvier. Des précisions seront apportées en début de semaine sur l'ampleur de la grève et de la mobilisation du personnel de l'Education nationale.

Personnels en renfort, masques, qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer le 13 janvier ?

L'ampleur de la mobilisation durant la grève du 13 janvier a contraint le gouvernement a apporté une première réponse rapide. Matignon avait convié dans la journée les représentants syndicaux de l'enseignement à une réunion en présence de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, et d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Les syndicats attendaient beaucoup de ce rendez-vous notamment "une véritable négociation pour des réponses rapides et concrètes sur le volet sanitaire" déclarait Clément Poullet, secrétaire général de la fédération FO de l'enseignement. Si le ministre de l'Education nationale a annoncé, à la fin de cette rencontre, de nouvelles mesures de renfort pour aider les enseignants dans leur tâche, aucun changement concernant le protocole sanitaire n'a été acté. A l'issue de l'entrevue, Jean-Michel Blanquer a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures de renfort. Voici les annonces à retenir :

8000 personnels supplémentaires sont ajouter depuis le 17 janvier dans les établissements scolaires. Parmi eux, on compte 3300 enseignants contractuels qui verront leur contrat prolongés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour faire face à la demande d'enseignants, le ministre prévoit un recours aux "listes complémentaires, des personnes présentes sur les listes des concours" et pouvant être mobilisées dans le primaire. Par ailleurs, 1500 assistants d'éducation et 1500 vacataires administratifs viennent épauler les surveillants et les chefs d'établissement pour faire appliquer le protocole sanitaire. Aussi, le ministre a évoqué le recrutement de 1700 "médiateurs lutte anti-coronavirus", des "personnes qui viennent dans les écoles chaque fois qu'il y a du travail à faire, par exemple lorsqu'on fait les tests salivaires en nombre".

5 millions de masques FFP2 sont diffusés dans le système scolaire, notamment à destination des enseignants de maternelle qui font classe à des enfants ne portant pas de masque.

Le report des épreuves d'enseignements de spécialité du bac, normalement prévues en mars, va être étudié. Jean-Michel Blanquer a mentionné un report pour juin mais la décision doit être prise de concert avec les "organisations représentatives" et le "conseil de la vie lycéenne".

Les évaluations de milieu d'année pour les élèves de CP qui doivent débuter le semaine du 17 janvier sont reportées "à un délai qui reste à définir avec les syndicats".

Quelle mobilisation ?

Près de 78 000 manifestants dans les rues, d'après le ministre de l'Intérieur, 75% d'enseignants grévistes dans le primaire et 62% dans le secondaire selon les syndicats, des taux de participation très élevés qui prouvent l'unanimité des enseignants sur la question du protocole sanitaire. La journée de grève dans les écoles du 13 janvier a connu une participation historique avec notamment le soutien et la présence de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) et des syndicats des chefs d'établissement. En revanche, le ministère de l'Education nationale a de son côté publié des chiffres bien inférieurs avec une moyenne de 31% d'enseignants en grève : 38,48% dans le premier degré et 23,73% dans le secondaire selon le communiqué.

Ce qui a rendu ce mouvement historique, c'est aussi le soutien des parents d'élèves et des chefs d'établissement. La FCPE avait même demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école pour une "journée blanche". Tous étaient mobilisés, si bien que le ministère de l'Intérieur a compté 136 cortèges partout en France, soit 77 500 manifestants. Le syndicat Unsa Education a mis en ligne une carte de France avec l'ensemble des manifestations d'enseignants recensées pour cette journée du 13 janvier. Nous la relayons ci-dessous :

Pourquoi les enseignants ont-ils fait grève jeudi 13 janvier ?

A l'origine de cette première mobilisation des personnels de l'Education nationale : les changements successifs du protocole sanitaire dans le milieu scolaire, la "pagaille indescriptible" causée par les dernières mesures et le "ras-le-bol" des enseignants et parents d'élèves. La circulation très active de l'épidémie et la multiplication des cas de contamination et de cas contact a poussé le gouvernement a établir une stratégie de freinage articulée autour des tests. En cas de détection d'un cas de Covid dans une classe, tous les élèves devaient procéder à 3 autotests sur 5 jours. Malgré les assouplissements apportés au protocole sanitaire à l'école (pas de test PCR, pas de renouvellement du processus dans les 7 jours notamment), les syndicats estimaient que le gouvernement faisait reposer l'effort pour contrer l'épidémie de manière intenable sur les enfants et le corps enseignants. "C'est un casse-tête", avait dénoncé Nageate Belahcen sur France Info, listant plusieurs revendications très concrètes : "On demande des moyens matériels supplémentaires pour protéger les élèves et personnels éducatifs. [...] On demande aussi des masques chirurgicaux pour les élèves, ça devient un budget pour les familles. On demande soit des créneaux prioritaires pour les élèves et leurs familles, soit des tests salivaires. On demande que le budget de l'école soit prioritaire car la situation le demande". La FCPE demandait aussi que des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air soient installés dans les établissements et souhaite que l'exécutif lève tous les obstacles administratifs : "On est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que le gouvernement nous renvoie aux collectivités et les collectivités nous renvoient au gouvernement. Ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décision", avait tancé Nageate Belahcen.

Le même son de cloche résonnait chez la CGT: "Malgré une amplification jamais vue de l'épidémie, l'École ne bénéficie pas de l'organisation protectrice qui serait nécessaire pour assurer la sécurité des élèves, des personnels et de leurs familles. Les retours au compte- gouttes des élèves générant des aménagements pédagogiques rendent difficiles les conditions d'apprentissage. Pénurie des remplacements, gestion des tests et des absences des élèves dégradent fortement les conditions de travail".