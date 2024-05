Rave-Party illégale en Maine-et-Loire : un homme est mort

L'homme était âgé d'une trentaine d'années. Il est mort d'un arrêt cardio-respiratoire ce dimanche 12 mai.

Pendant la rave-party non déclarée qui était en cours depuis jeudi à Parnay, près de Saumur, un homme est mort ce dimanche 12 mai au matin, selon une information de la préfecture de Maine-et-Loire, dans un communiqué.

Dimanche, à la mi-journée, l'événement s'est terminé et la majorité des participants ont quitté le site. Les fêtards étaient 10 000 selon la préfecture. Ils sont venus de toute la France. Les autorités locales ont été prises de court. Un arrêté préfectoral interdisait les rassemblements festifs pendant ce pont de l'Ascension. En quittant les lieux, chaque fêtard a dû payer une amende de 135 euros.

Pas d'eau ni de toilettes

Selon la préfecture, il n'y avait pas d'eau potable ni de sanitaires. Il s'agit d'un terrain agricole privé, situé dans des vignes près d'un bois. Un point d'eau provisoire a été installé par les autorités vendredi 10 mai, plus de 24 heures après le début de la rave-party. Au moins 200 personnes ont été prises en charge par des secouristes et des pompiers présents sur le site, 10 ont été admises à l'hôpital. "Le travail des forces de l'ordre et des services de secours ont sanctuarisé un axe rouge permettant l'évacuation des urgences", expliquait la préfecture samedi 11 mai.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le procureur de la République de Saumur. "L'identité [de la victime] n'a pas pu être établie", selon le sous-préfet Christophe Carole. Malgré l'intervention très rapide des secours, l'homme est mort sur le site.