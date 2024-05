DIRECT. Bordeaux Bègles - La Rochelle : suivez le match

En conférence de presse, Gregory Alldritt a mis en valeur le travail effectué par le groupe à l'aube du sprint final : "Vous avez tous vu les matches. La semaine, l'équipe ne se cherche pas d'excuses, elle analyse, ouvre les yeux et voit les lacunes qu'on a encore. C'est top. En plus, on a vraiment changé notre manière de travailler, on le fait plus comme un début de saison, alors qu'on est à la fin, parce qu'on en a besoin". De son côté, Ronan O'Gara reste confiant quant à la fin de saison : "On a déjà gagné deux titres en Coupe d'Europe mais ça ne suffit pas, même si certains pensent que ça suffit. Je suis un menteur si je dis que tout est bien parce que tout n'est pas bien. Dans le Top 14 , c'est dans la crise que tu trouves quelque chose que tu ne connais pas de ton équipe..."

20:25 - L'UBB a un plan

Après sa victoire historique à Bayonne le 27 avril dernier, l'Union Bordeaux-Bègles a fait un grand pas dans la course à la qualification pour la phase finale en fin de saison. Ce soir, l'UBB reçoit La Rochelle, l'un des prétendants au bouclier de Brennus. Pour ce choc, Yannick Bru a élaboré un plan pour contrer la puissance adverse et se servir la vitesse de ses trois-quarts pour faire la différence : "Ils sont redoutables avec la Panzer Division. Ça va cogner fort, ça va cogner dur. On connaît leur ADN. Mais nous aussi on va mettre de la puissance. On est en vigilance absolue et on s'est bien préparé. La semaine dernière, on a pu se regénérer. J'espère que cette fraîcheur sera salutaire", a déclaré l'entraîneur de Bordeaux-Bègles.