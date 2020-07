"DIRECT. Nouveau gouvernement : le remaniement fait réagir !"

Au moment de finir son discours d'entrée au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a eu des mots personnels pour son prédécesseur. "Tu es exemple et je serai heureux de pouvoir continuer à bénéficier de tes conseils. Tu seras toujours ici chez toi", lui a-t-il confié. A noter que Laurent Nunez, numéro deux du ministère sous l'ère Castaner, "va continuer à servir l'intérêt général et ce ministère".

La passation de pouvoir est en cours au ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner est en train de prononcer son discours de sortie "Je quitte ce ministère fier, fier de ses femmes et ses hommes", a-t-il déclaré, estimant la place Beauvau comme étant le "coeur de l'Etat". Et d'avoir un mot pour l'ancien Premier ministre : "Au moment de quitter ce ministère, je pense à Edouard Philippe, à qui j'adresse un salut amical. J'ai beaucoup appris à ces côtés".

10:49 - Royal trop "disruptive" pour Macron ?

Alors que son éventuelle nomination au gouvernement a fait énormément parler, Ségolène Royal ne fait finalement pas partie de la nouvelle équipe gouvernementale. Ce mardi, l'Obs révèle que l'ancienne candidate à la présidentielle a bel et bien été sondée par l'exécutif et pas pour rien : Emmanuel Macron aurait envisagé de la nommer au ministère de l'Ecologie, devenu le poste numéro deux du gouvernement après le Premier ministre. "Ségolène est encore populaire auprès d'un certain électorat", a justifié un proche du président auprès de l'hebdomadaire. Mais, toujours selon ce proche bien informé, "c'est un secret de Polichinelle qu'elle a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2022. (…) Elle devenait dangereuse". Emmanuel Macron aurait donc décrété son profil trop "disruptif" a donc choisi Barbara Pompili. Pourtant, Ségolène Royal, qui s'est montrée très critique face à l'action du gouvernement, "était prête à jouer le jeu de l'unité nationale, devant le tsunami social qui s'annonce. Mais Macron n'aime pas les personnalités trop indépendantes et trop fortes médiatiquement", confie, toujours à l'Obs, un proche de l'ex-ambassadrice des pôles.