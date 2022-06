"Elisabeth Borne aux législatives : la Première ministre conforte sa place"

ELISABETH BORNE. La Première ministre est victorieuse dans le Calvados pour ce second tour des législatives. Elisabeth Borne devrait donc conserver sa place à Matignon. Son résultat.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 21h07] Le second tour des législatives s'est achevé ce dimanche 19 juin 2022. Le scrutin est particulièrement décisif pour les membres du gouvernement et pour sa Première ministre, Elisabeth Borne. En effet, l'Elysée avait annoncé avant les élections législatives que les membres du gouvernement qui ne seraient pas élus devraient démissionner.

Ce ne devrait cependant pas être le cas de la Première ministre. Elisabeth Borne l'emporterait toutefois dans la 6e circonscription du Calvados avec 52,46% des voix face à Noé Gauchard, 47,54 %, selon les résultats complets fournis par le ministère de l'Intérieur. Elle conserve donc sa position à Matignon et ne devrait pas être appelée à démissionner.

Elisabeth Borne s'est imposée lors du second tour des législatives face à Noé Gauchard. La Première ministre l'emporterait avec 52,46% des voix contre 47,54 % des votes pour le candidat de la Nupes, d'après les résultats finaux fournis par le ministère de l'Intérieur. Elle s'était également imposée lors du premier tour des élections législatives 2022. Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, a en effet été elle-même investie dans la 6e circonscription du Calvados, qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle (31 % des voix au premier tour, quand Jean-Luc Mélenchon n'y a recueilli que 17,65 % des suffrages exprimés). Elle faisait face à Noé Gauchard, étudiant écologiste de 22 ans qui représente la Nupes dans cette circonscription et à Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement national. Alain Touret, le député LREM sortant, a quant à lui quitté ses fonctions après trois mandats de député depuis 1997. Il avait été élu il y a 5 ans avec 68% des suffrages.

Un premier mandat électif pour Elisabeth Borne

A 61 ans, la polytechnicienne Elisabeth Borne a été trois fois ministre mais elle n'a jamais été élue. Durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, elle s'est vu confier le portefeuille des Transports (2017-2019), puis de la Transition écologique et solidaire (2019-2020), et enfin du Travail (2020-2022). Alors, pourquoi cette volonté de se lancer en politique ? Elisabeth Borne concourt aux législatives sous la bannière du parti présidentiel LREM dans la 6e circonscription du Calvados. "Le Calvados, c'est le berceau de ma famille. Par exemple, mon grand-père a été pendant de nombreuses années maire de Livarot", déclarait la candidate à ce sujet, citée par Franceinfo. Mais ces souvenirs personnels ne sont probablement pas l'unique motif : relativement inconnue du grand public, Elisabeth Borne est souvent qualifiée par ses détracteurs (en particulier par la Nupes) de "technocrate", de haute-fonctionnaire détachée des enjeux du terrain.

Le chemin de croix a déjà débuté pour Elisabeth Borne

Cette campagne des législatives n'aura en tout cas pas été un long fleuve tranquille pour Elisabeth Borne, confrontée aux ambitions retrouvées de la gauche et à plusieurs scandales en à peine un mois, de l'affaire Damien Abad à la polémique sur les incidents du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Tout juste nommé, le nouveau ministre des Solidarités a provoqué le premier coup dur du nouveau gouvernement à la mi-mai, après des accusations de viols révélées par Mediapart, qu'il a contestées "avec la plus grande force". Sur la sellette, celui qui a nié des "actes ou des gestes [...] tout simplement impossibles en raison de [s]on handicap", a finalement été maintenu dans le gouvernement Borne. Le 14 juin, en pleine semaine d'entre-deux-tours, Mediapart a révélé deux nouveaux témoignages, dont l'un concerne une tentative de viol pour des faits remontant à 2009-2010. Balayant ces accusations en les qualifiant d' "allégations" qu'il "réfute catégoriquement", l'ex-LR est depuis la cible des ONG féministes et des défenseurs des droits sur les réseaux sociaux.

Face au tollé provoqué par ces nouvelles plaintes, Matignon indique à Mediapart après la publication de l'article : "La Première ministre ne peut pas se prononcer sur les témoignages anonymes que vous rapportez mais elle invite ces femmes à porter plainte pour que la justice puisse faire son travail". Dans le communiqué, on peut également lire : "Elle le fait en tant que Première ministre mais aussi en tant que femme." Mais Elisabeth Borne n'aura pas pu se défiler longtemps : mainte fois interpellée alors qu'elle était en campagne dans le Calvados, elle a finalement répondu : "Je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes". Cette affaire en suspens a provoqué l'indignation de nombreux citoyens durant la semaine passée.

La finale de la Ligue des champions, au Stade de France le 28 mai, aura été un autre soubresaut perturbant la campagne d'Elisabeth Borne pour ces législatives. Les heurts constatés aux abords du stade, l'impossibilité pour de nombreux supporters d'assister au match, dont le coup d'envoi a dû être retardé, et l'usage répété de gaz lacrymogènes par les policiers, ont in fine pointé d'évidentes lacunes dans l'organisation. Des lacunes que le préfet de police a fini par reconnaître, après les dénégations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et l'argument des faux billets qui a peiné à convaincre.

Elisabeth Borne a encore vu deux membre de son gouvernement, les ministres Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, pilonnés par l'opposition après l'annonce que les images de vidéosurveillance de la soirée avaient été supprimées. Ces derniers ont été accusés de ne pas s'être assurés que toutes les images seraient conservées, voire de "destruction de preuves" pour couvrir d'éventuels manquements des organisateurs et des forces de l'ordre. Le mot "scandale d'Etat" aura même été prononcé, à trois jours du premier tour. Alors que le second tour se déroule aujourd'hui, les rumeurs de désapprobation concernant cet évènement n'ont pas cessé. Reste à savoir à quel point cela aura entaché l'image publique de la Première ministre.

Les abus présumés des forces de l'ordre au Stade de France, dénoncés par une large partie de la gauche, ont fait écho à la mort d'une passagère d'un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris lors d'un contrôle de police samedi dernier. Les policiers, qui ont ouvert le feu sur le véhicule, ont également blessé le conducteur. Elisabeth Borne aura encore une fois été obligée de monter au créneau après que le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a écrit sur les réseaux sociaux que "la police tue". "Je trouve très choquante la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers", a commenté la Première ministre, évoquant "une enquête judiciaire en cours" et "une enquête de l'IGPN". "Les policiers, s'ils sont en état de légitime défense, ils peuvent ouvrir le feu", a-t-elle rappelé. Le conducteur du véhicule, soupçonné de refus d'obtempérer, a depuis été mis en examen.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.