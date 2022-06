"Elisabeth Borne aux législatives : résultat confortable au 1er tour, une victoire pas acquise"

ELISABETH BORNE. Si Elisabeth Borne s'est facilement hissée au 2e tour des législatives, son résultat ne lui garantit pas la victoire finale.

C'était une première. Jamais Elisabeth Borne ne s'était encore confrontée au suffrage universel direct. La Première ministre a passé la première étape sans encombre, dimanche 12 juin, récoltant 34,32 % des suffrages exprimés (17,10 % des inscrits) dans la 6e circonscription du Calvados dans laquelle elle est candidate. La cheffe du gouvernement est confortablement arrivée en tête devant Noé Gauchard, candidat de la Nupes, crédité de 24,53 % des voix. A titre personnel, ce scrutin revêt d'un enjeu tout particulier pour Elisabeth Borne. Seulement deuxième femme a avoir été nommée à Matignon, une défaite à cette élection locale entraînerait, de facto, sa démission. Ce serait par ailleurs un sacré coup porté à Emmanuel Macron pour le début de son second quinquennat.

L'hypothèse ne serait toutefois pas à écarter. Car si Elisabeth Borne est en ballottage favorable avec 10 points d'avance sur son adversaire, l'entre-deux-tours ne s'annonce pas être un long fleuve tranquille pour la Première ministre. Clairement parachutée, elle a toutefois hérité d'une terre macroniste qui a voté à 30,78 % en faveur du président de la République au 1er tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'y a recueilli que 17,65 % des suffrages exprimés. Il n'est pas question de crier victoire trop tôt pour la cheffe du gouvernement qui pourrait pâtir de son image de techno placée dans une circonscription où elle n'est pas implantée, là où son adversaire, même s'il n'a que 22 ans, bénéficie d'un ancrage : il y est né et y a grandi avec toute sa famille avant de partir faire ses études à Paris. Ce pan de la Normandie penchera-t-il en faveur du local de l'étape ou de celle qui n'a que des ancêtres -qui étaient installés non loin de là, mais pas sur la même circonscription-, comme lien avec le territoire ?

La 6e circonscription du Calvados, et plus particulièrement Vire, Elisabeth Borne ne s'y est pas attardée dimanche, après avoir voté. La Première ministre a vite rallié Paris pour suivre l'annonce des résultats aux côtés des cadres de La République en Marche. Ce qui n'est pas passé inaperçu localement, donnant l'opportunité à ses adversaires d'émettre un certain nombre de critiques, la qualifiant de "dédaigneuse" ou encore de "méprisante" comme l'a relaté Ouest-France. Une attitude qui pourrait lui faire perdre des voix ? Le camp macroniste est en tout cas en recul sur la circonscription. Au 1er tour de la présidentielle, le chef de l'État avait recueilli 22 316 voix. Par ailleurs, en 2017, le candidat LREM avait obtenu 17 108 voix. Dans le même temps, la gauche, puis la Nupes, ont percé. L'enjeu du 2e tour, dimanche 19 juin, sera donc de savoir vers qui la principale réserve de voix, issue du vote RN (21,74 %, 10 447 voix), se reportera. D'autant que quatre autres candidats estampillés à gauche étaient présents au second tour, tout comme une représentante de Reconquête, mais aussi un de la droite souverainiste, une divers droite et un divers centre. Le match semble encore très ouvert pour Elisabeth Borne. Avec les risques que cela comporte.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.