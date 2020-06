RTBF, Le Temps : des fuites sur le 2e tour des municipales ?

Les médias français attendent 20h pour diffuser les résultats du 2e tour des municipales, mais hors de nos frontières, la presse est libre de publier des chiffres avant l'heure légale en France...

Où consulter les résultats du 2e tour des élections municipales ce dimanche soir ? Le plus simple, c'est certain, c'est de se rendre à partir de 20h sur Internet, où tous les chiffres sont communiqués, par commune, par candidat, et gratuitement, comme sur Linternaute.com. Des estimations sont-elles disponibles sur le Web avant cette heure-là ? C'est une vraie incongruité, mais oui. Le code électoral ne permet pas de publication avant que tous les bureaux de vote français soient fermés, mais cette réglementation est franco-française. Le site de la RTBF comme celui du Temps, deux médias de référence en Belgique et en Suisse, sont donc libres de donner des indications sur les premiers résultats de ce 2e tour des élections municipales 2020.

Mais pour ces élections municipales, les médias qui n'ont pas à se soucier de la loi française ont bien du mal à recueillir des estimations fiables : le 15 mars dernier, malgré les effets d'annonce de certains médias ravis de pourvoir mettre en ligne les résultats des sondages "sorties des urnes" avant 20h, très peu de chiffres et de scores ont été donnés avant les médias français. Les internautes pourraient être à nouveau déçus aujourd'hui s'ils cherchent des estimations avant l'heure...

