Direct. Interview de Macron ce 14 juillet : quelles annonces concrètes ?

DISCOURS MACRON - Comment le chef de l'Etat justifie-t-il le remaniement ? Quid du plan de relance économique et de la gestion de la crise du Covid, qui n'est pas encore derrière nous ? Suivez les réponses d'Emmanuel Macron, en interview, ce mardi 14 juillet 2020.

10:51 - Deux ministres qui font débat Concernant le remaniement, qui n'est toujours pas achevé avec encore des nominations attendues de secrétaires d'Etat, Emmanuel Macron devra aussi justifier deux choix polémiques. Des associations féministes continuent de s'indigner contre la nomination au ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin, sous le coup d'une plainte pour viol, et d'Eric Dupond-Moretti à la Justice, lui qui a exprimé des critiques sur le mouvement MeToo. 10:42 - Pourquoi vouloir relancer la réforme des retraites ? Des critiques émergent aussi face à la détermination du gouvernement à réengager la réforme des retraites, alors que les premières rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux ont débuté jeudi dernier, mais que ces derniers restent opposés à la reprise des discussions dans l'immédiat. 10:31 - Emmanuel Macron devra répondre aux nombreuses critiques Emmanuel Macron devra aussi répondre aux nombreuses critiques qui émergent ces derniers jours : les syndicats de médecins hospitaliers sont déçus des accords sur les salaires trouvés dans le cadre du Ségur de la Santé ; l'opposition politique est encore très sévère sur la gestion de la crise sanitaire et regrette que le plan de relance économique, notamment pour les plus jeunes très touchés par le chômage, tarde. 10:30 - Un retour à la tradition pour Emmanuel Macron Après le défilé du 14-Juillet qui se déroulera place de la Concorde, Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes dans un discours, comme le rapporte RFI. Il en dira plus sur le "nouveau chemin" qu'il a promis aux Français après la crise du coronavirus, notamment illustré par le remaniement. L'entretien du président lors du 14 juillet est une tradition en France, mais l’actuel chef de l’État ne s’était pas encore plié à l’exercice, rapporte le média. 10:20 - Remaniement et relance au menu Ce mardi 14 juillet, Emmanuel Macron devrait profiter de cet espace médiatique très encadré pour justifier le remaniement ministériel, préciser les contours du plan de relance économique qu'il compte déployer au mois de septembre et donner des explications sur le plan européen de 500 milliards débattu au Conseil européen ce jeudi. 10:11 - Un président absent à la fin de la crise sanitaire Emmanuel Macron aura laissé son ancien Premier ministre Edouard Philippe en première ligne pour gérer la crise sanitaire lors des dernières semaines, loin des questions qui fâchent. Ce mardi 14 juillet, Emmanuel Macron va donc descendre de sa tour d'Ivoire pour répondre aux questions des journalistes, après la cérémonie militaire organisée à Paris. 10:06 - Une interview du 14 juillet très attendue Emmanuel Macron face aux journalistes et à la contradiction, l'événement était attendu. Depuis des semaines, le chef de l'Etat avait pris l'habitude de s'exprimer sur les choix opérés par l'exécutif depuis l'Elysée, face caméra, de manière unilatérale et très solennelle. Cette fois, il devra répondre aux questions de deux journalistes. Un exercice auquel il s'est peu prêté depuis le début du quinquennat. 10:00 - Suivez les principales déclarations d'Emmanuel Macron dans notre direct Bonjour et bienvenue dans ce direct où vous pourrez suivre les principales déclarations d'Emmanuel Macron pour la grande interview du 14 juillet annoncée au lendemain du remaniement. Le chef de l'Etat prendra la parole à 13h10 pour 45 minutes d'entretien depuis l'Elysée, menée par Léa Salamé (France télévisions) et Gilles Bouleau (TF1).

Les allocutions d'Emmanuel Macron

Mi-juin, Emmanuel Macron s'était exprimé pour définir le tempo du processus de déconfinement. Il avait alors listé une série de mesures, notamment pour que les enfants et adolescents français retournent à l'école.

Très attendu par des Français désireux d'en savoir plus sur le prolongement du confinement, le discours du 13 avril a permis à Emmanuel Macron de faire le point sur la propagation de l'épidémie du Covid en France et d'annoncer une première phase de déconfinement pour le 11 mai. L'allocution en intégralité :

C'est un discours un peu spécial auquel s'était livré Emmanuel Macron ce 25 mars 2020. En plein confinement et alors que le coronavirus était en phase ascendante sur le pays, le président s'était déplacé à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin), où il avait pris la parole devant les Français. Dans une zone de la France particulièrement touchée par le Covid-19, Emmanuel Macron avait rendu hommage à "l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne et qui permettent à nos soignants de soigner, et au pays de continuer à vivre". A noter qu'il s'agit de la première fois où le chef de l'Etat était apparu masqué.

Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le début du confinement débutant dès le lendemain. "Les réunions amicales, familiales, les déplacements dans les parcs ne seront plus autorisés", avait-il indiqué, répétant que le pays était entré "en guerre" contre le coronavirus. Le discours dans son intégralité :

A l'occasion de son discours du 12 mars 2020, Emmanuel Macron, l'air grave, avait annoncé la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités, qui avait pris effet quatre jours plus tard. Le chef de l'Etat avait également communiqué sur le maintien des élections municipales les 15 et 22 mars, avant que le second tour ne soit finalement reporté quatre jours après. Appel à la mobilisation du système sanitaire, report de la trêve hivernale et chômage partiel avaient été les grands sujets abordés par Emmanuel Macron ce jour-là.